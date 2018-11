Zürich (ots) - Die «Handelszeitung» hat die besten Säule-3a-Fonds

gekürt. Die Testsieger in der Rubrik «Fixed Income Fonds» sind die

Fonds «CSA Mixta-BVG Basic» und «GAM Institutional - CHF Domestic

Bond - A1». Am besten abgeschnitten in der Rubrik «Defensive Fonds»

haben «IST Mixta Optima 25 I» und «Swiss Life BVG Mix 15». In der

Kategorie «Ausgewogene Fonds» haben sich «GAM Institutional - BVG/LPP

40 Fund - A1» und «Swisscanto BVG 3 Index 45 AT» durchgesetzt. Bei

der Untersuchung wurden rund hundert Fonds bewertet und ihre relative

Performance, die Risiken über ein, drei und fünf Jahre sowie die

Kosten in einem Gesamt-Score erfasst.



Zum sechsten Mal hat die «Handelszeitung» zusammen mit der

Hochschule für Wirtschaft Freiburg die besten Säule-3a-Fonds gekürt.

Im Vergleich zu vor sechs Monaten haben sich zehn Fonds um eine Stufe

verbessert, sieben Fonds um eine Stufe verschlechtert. Bei den

Fondshäusern bleiben die ersten zwei Ränge unverändert: IST bleibt

vor Swisscanto Invest. Baloise, Swiss Life, Migros und Postfinance

verbesserten sich, Reichmuth und Zurich verschlechterten sich.



Der Hochschule für Wirtschaft Freiburg ist es ein grosses

Anliegen, als Unabhängige mehr Transparenz in den Bereich 3a-Fonds zu

bringen. Studienleiter Thomas Schudel rät Anlegern, jetzt noch vor

Jahresende in die 3a-Produkte einzuzahlen, wenn sie von der

Steuerersparnis profitieren wollen.



Originaltext: Handelszeitung

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009535

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009535.rss2



Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel: 058 269 22 90