Zürich (ots) - Der Wegzug aus Freiburg hätte die künftige Alcon

bis zu 1,3 Milliarden Dollar kosten können. Das geht aus den

Unterlagen zum Börsengang hervor, welch die heutige Novartis-Sparte

dieser Tage bei der amerikanischen Börsenaufsicht SEC deponierte.



Der Verbleib in Freiburg sei steuerneutral, hiess es, als Novartis

im September bekannt gab, dass Alcon auch nach dem geplanten Spin-off

seinen Steuersitz in Freiburg haben werden. Nun ist klar, was damit

gemeint war.



Alcon hat mit dem Kanton Freiburg einen Steuerdeal unterzeichnet,

wonach sich das Unternehmen verpflichtet, während fünf Jahren in

Freiburg steuerpflichtig zu bleiben, eine bestimmte Zahl von

Mitarbeitern in Freiburg zu beschäftigen und Geschäftsaktivitäten zu

betreiben. Das Abkommen startete 2018 und läuft im Jahr 2020 aus,

wobei sich der maximale Rückforderungsbetrag von 1,3 Milliarden

Dollar jedes Jahr um 20 Prozent des ursprünglichen Betrags reduziert.



