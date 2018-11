Brüssel und Rom lassen den Streit eskalieren. Die Kommission will die hohe Staatsverschuldung nicht hinnehmen. Anleger atmen dennoch auf.

Das gefährlichste Drama in Euro-Land nimmt seinen Lauf: Die Europäische Kommission ebnete am Mittwoch den Weg dafür, ein offizielles Defizitverfahren gegen Italien einzuleiten, das am Ende in eine Strafzahlung in Milliardenhöhe münden könnte.

Unversöhnlich stehen sich dabei die EU und die Regierung in Rom einander gegenüber. Die Italiener haben sich mit Wahlversprechen selbst Fesseln angelegt und sehen ihre Glaubwürdigkeit in Gefahr. Die EU will verhindern, dass Rom zum Vorbild für andere Populisten wird.

Die Anleger reagierten dennoch erleichtert. Sie hatten die Zuspitzung der Ereignisse erwartet und haben jetzt wenigstens etwas mehr Gewissheit darüber, was das Drehbuch noch bringen wird.

Die EU lehnt die italienischen Budgetpläne für das kommende Jahr und die damit verbundene Neuverschuldung endgültig ab. "Wir sehen bei den Vorschlägen der italienischen Regierung das Risiko, dass das Land in Richtung Instabilität schlafwandelt", sagte Vizekommissionschef Valdis Dombrovskis, "in einer Zeit sehr hoher Schulden plant Italien weitere Kreditaufnahmen". Maßnahmen zur Stärkung der Wirtschaft vermisst er.

Die Anleger kauften italienische Bankaktien, die im Schnitt zwei Prozent gewannen. Der vorher gestresste Bondmarkt entspannte sich. Im Tagesverlauf fiel die Rendite der zehnjährigen Staatsanleihe um über 0,1 Prozentpunkte auf unter 3,5 Prozent. Spiegelbildlich stiegen die Kurse, und das, obwohl es jetzt ernst wird für Italien - zumindest auf den ersten Blick. Der Konflikt hatte sich in den vergangenen Monaten bereits zugespitzt. Im Verlauf waren auch die Renditen deutlich gestiegen, in der Spitze bis auf 3,7 Prozent vor rund einem Monat (siehe Grafik).

Die Stimmung schwankte über die Wochen hin und her. Sie war ...

