Zürich (ots) - Die in der Allianz Swiss Fibre Net (SFN)

organisierten Regionalversorger wollen das Angebot an Glasfasernetzen

stark ausbauen und so die Konkurrenz zur dominanten Swisscom stärken.

In den kommenden Jahren wolle man «mehrere hunderttausend Haushalte»

neu mit Glasfasern erschliessen, sagt SFN-Geschäftsführer Andreas

Waber zur «Handelszeitung».



Das Potenzial für Glasfasern bis in die Wohnungen (FTTH) sei noch

lange nicht ausgeschöpft. Insbesondere in ländlichen Regionen lohnten

sich Investitionen. Derzeit sind eine halbe Million Haushalte an die

von SFN vermarkteten Netze angeschlossen. Telekom-Unternehmen wie

Sunrise und Salt nutzen die SFN-Netze für ihre Fernseh- und

Festnetzangebote. Waber setzt für den Ausbau auf eine Partnerschaft

mit der Swisscom. Zwar könne man auch alleine bauen, sagt er. Es sei

aber volkswirtschaftlich sinnvoller, das gemeinsam zu tun. Er

verweist auf Glasfasernetze in den grossen Städten, die von der

Swisscom in Kooperationen mit Regionalversorgern gebaut worden sind

und nun gemeinsam betrieben werden. Die Swisscom hingegen gibt Waber

einen Korb. Der Ausbau mit reinen Glasfasernetzen sei zu teuer und

dauere zu lange, sagt ein Sprecher.



Waber hofft daher auf die Revision des Fernmeldegesetzes, um Druck

auf die Swisscom zu machen. Umstritten ist insbesondere eine

Bestimmung, die Dritten den Zugang zu Swisscom-Netzen garantieren

könnte, wenn die Swisscom eine marktbeherrschende Stellung aufweist.

Wabers Argumentation: Wo Konkurrenten zusammen Netze bauten, gebe es

keine Marktbeherrschung.



