Zürich (ots) - Der Zugbauer aus Bussnang ist im Bieterrennen um

einen Grossauftrag in Kanada. Der kanadische Bahnbetreiber VIA Rail

gab im März dieses Jahres bekannt, alte Kompositionen durch 32 neue

Triebzüge zu ersetzen. Deadline für die Bieterangebote war der 5.

Oktober. Das berichtet die «Handelszeitung». Es geht um ein

Auftragsvolumen von umgerechnet 4,5 Milliarden Franken für die

nächsten zehn Jahre. Die Triebzüge sollen ab 2022 in Betrieb gehen.

Mit im Rennen um den Grossauftrag sind die Stadler-Konkurrenten

Bombardier, Siemens und Talgo. Eine Entscheidung soll noch in diesem

Jahr fallen, kündigte VIA-Rail-Chef Yves Desjardins-Siciliano bei

einer Konferenz in Amsterdam im November an.



