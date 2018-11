Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Mittwoch gesunken. Eine allgemein freundliche Stimmung an den Aktienmärkten habe die Festverzinslichen belastet, hieß es von Marktbeobachtern. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am späten Nachmittag um 0,17 Prozent auf 160,58 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg um 0,02 Punkte auf 0,37 Prozent.

Dagegen gab es bei italienischen Anleihen zur Wochenmitte kräftige Kursgewinne. Im Gegenzug fiel die Rendite bei der zehnjährigen Laufzeit um 0,14 Prozentpunkte auf 3,47 Prozent. Marktbeobachter begründeten dies mit Presseberichten, wonach Vizepremier und Lega-Chef Matteo Salvini im gewissen Umfang bereit sei, Änderungen am umstrittenen Entwurf für den Haushalt zu erwägen.

Vertreter der Regierungsparteien versicherten allerdings umgehend, dass die gesamte Regierung in Rom hinter dem Haushaltsplan stehe. Auch die Ablehnung der italienischen Haushaltspläne durch die EU-Kommission konnte die Kurse italienischer Anleihen nicht belasten./jkr/he

