Auch in der vergangenen Woche ist es den Käufern der Adidas-Aktie nicht gelungen, den seit Anfang Oktober bestehenden Abwärtstrend zu durchbrechen. Dieser etwas steilere Abwärtstrend hat sich gebildet, nachdem die Aktie am 1. Oktober bei 215,20 Euro ein Zwischenhoch ausgebildet hatte und die Gegenbewegung nach dem Tief vom 11. Oktober in der zweiten Monatshälfte bei 209,60 Euro nicht mehr weiterkam.

Für die Käufer war dieser Abwärtstrend eine zu hohe Hürde. Es gelang ihnen zwar, den Kurs über ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...