SRC Research stuft CA Immo von Hold auf Buy hoch und bestätigt das Kursziel von 33,0 Euro. Am gestrigen Abend hat das Unternehmen den Neunmonatsbericht 2018 veröffentlicht. Alles in allem seien die Zahlen im Rahmen der SRC-Erwartungen gelegen, heisst es in dem Update. Aufgrund des Kursrückgangs in den letzten drei Monaten (-12%) sehen die Analysten wieder einen guten Einstiegspunkt für Investoren.

