Sollten EU-Airlines durch Airlines vom Persischen Golf benachteiligt werden, will die EU in Zukunft härter durchgreifen - und zum Beispiel Bußgelder verhängen.

Die Europäische Union will bei unfairem Wettbewerb durch Fluglinien vom Persischen Golf hart durchgreifen. Mit einer neu vereinbarten Verordnung werde die EU-Kommission in die Lage versetzt, bei nachgewiesenen oder unmittelbar bevorstehenden Schäden von EU-Airlines Untersuchungen durchzuführen, sagte der zuständige Europa-Abgeordnete Markus Pieper am Mittwoch.

Dabei gehe es etwa um eine Benachteiligung bei Landerechten oder Subventionen für Airlines. Auslösen könnten das EU-Verfahren ...

