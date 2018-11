Düsseldorf (ots) -



Zum wiederholten Mal ist Mestemacher Preisträger des Landesehrenpreises für Lebensmittel 2018. "Hohe Qualität zahlt sich aus", betont Prof. Dr. Ulrike Detmers, Gesellschafterin, Mitglied Geschäftsführung, Sprecherin Mestemacher-Gruppe. Ab Jahresbeginn 2019 werden Mestemacher Brote mit der Auszeichnung bestickert.



Über den Landesehrenpreis



"Der Landesehrenpreis würdigt Unternehmen, die sich in Nordrhein-Westfalen besonders für Lebensmittel und Ernährung engagieren und sich aktiv sozialen und ökologischen Herausforderungen stellen", sagte Landwirtschafts- und Verbraucherschutzministerin Ursula Heinen-Esser bei der Urkundenübergabe im Düsseldorfer Maxhaus.



"Verbraucherinnen und Verbraucher legen immer mehr Wert auf Produkte, die nicht nur preiswert und gleichzeitig hochwertig sind, sondern auch unter annehmbaren sozialen und umweltfreundlichen Bedingungen bei der Erzeugung und Verarbeitung produziert werden", betonte Ministerin Ursula Heinen-Esser ebenso.



Voraussetzung für den Landesehrenpreis



Voraussetzung für die Verleihung des Landesehrenpreises für Lebensmittel NRW ist, dass die Unternehmen im selben Jahr eine Auszeichnung der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) in Gold für ihre Produkte erhalten haben. Neben dieser Bewertung, die vor allem die Qualität und den Geschmack der Lebensmittel beurteilt, werden mit dem Landesehrenpreis auch die Bereitstellung von Ausbildungsplätzen, tarifgerechte Bezahlung, Engagement für Nachhaltigkeit oder die Nutzung eines Umweltmanagementsystems honoriert.



Die mit dem Landesehrenpreis für Lebensmittel ausgezeichneten Unternehmen sind berechtigt, die Landesehrenpreis-Medaille für zwei Jahre für ihre Kommunikation und auf ihren Produktausstattungen zu nutzen.



Wer ist preiswürdig



Der Landesehrenpreis wird jährlich durch das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen verliehen. Die Unternehmensstruktur in Nordrhein-Westfalen reicht von global agierenden Unternehmen über einen breit aufgestellten Mittelstand bis zu Klein- und Kleinstbetrieben.



Zertifikat



Mestemacher erfüllt die Anforderungen des IFS Food, Version 6.



Über das soziale und ökologische Engagement von Mestemacher



Als erster Hersteller von verpackten Vollkornbroten aus kontrolliert biologischem Anbau fördern wir seit 1985 die Existenz und das betriebliche Wachstum von Öko-LandwirtInnen. Seit der ersten Erzeugung in unserem Gütersloher Backbetrieb mit haus-eigener Großmühle sind jährlich delikate Geschmacksrichtungen entwickelt worden.



Zur Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann verleiht Mestemacher seit 2001 folgende Preise:



- Mestemacher KITA-Preis (von 2001 - 2013) - MESTEMACHER PREIS MANAGERIN DES JAHRES (seit 2002) - Mestemacher Preis Spitzenvater des Jahres (seit 2006) - Mestemacher Preis "GEMEINSAM LEBEN" (seit 2017 - ersetzt den Mestemacher Kita-Preis)



Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.mestemacher.de/gleichstellungsaktivitaeten



