Nvidia ist am Dienstag und am Mittwoch weiter nach unten gerutscht. Der Wert befindet sich annähernd im freien Fall, so die Meinung von Chartanalysten. Der Titel büßte am Dienstag gleich fast 6 % ein und fügte diesen Verlusten am Mittwoch weitere gut 3 % hinzu, jedenfalls im deutschen Handel. Damit bestätigte sich der Abwärtstrend, der an dieser Stelle ohnehin schon diagnostiziert worden war. Kursziel seien nicht nur 100 Euro, wahrscheinlich fällt die Notierung sogar noch weiter darunter.

Das ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...