Die Deutsche Bank hat erneut nachgegeben. Am Dienstag rauschte die Aktie um fast 3 % nach unten und befindet sich fast im freien Fall. Nun wird es eng für den Wert, so die Meinung von Chartanalysten. Deren Auffassung nach ist die Aktie nun auf dem Weg zur Untergrenze bei 8 Euro. Darunter könnte es ganz schnell weiter in die Tiefe gehen, sodass dem Abwärtspotenzial kaum Grenzen gesetzt seien. Auf der anderen Seite sind die Chancen für einen klaren Anstieg jetzt fast schon verbaut, heißt es bei ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...