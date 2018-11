Die Fraport-Aktie macht den investierten Anlegern schon lange keine Freude mehr. Der Wert ging bereits im Sommer zunächst in eine Seitwärts- und später auch in eine Abwärtsbewegung über. Sie hat sich in den ersten beiden Oktoberwochen noch einmal deutlich beschleunigt.

Der auf der Fraport-Aktie lastende extrem starke Verkaufsdruck konnte erst auf der Marke von 66,00 Euro aufgefangen und in eine Aufwärtsbewegung überführt werden. Diese ließ den Kurs zwar im November bis an die bei 71,21 Euro ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...