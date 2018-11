Hamburg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Wenn es draußen friert und drinnen das Kaminfeuer knistert, wird es Zeit für winterlichen Kaffeegenuss! Tchibo bietet erstmalig für das Cafissimo Kapselsystem die Winter Flavoured Espressi "Dark Choc & Orange" und "Cinnamon & Winter Spices". Beide Sorten eignen sich besonders gut mit Milch, zum Beispiel als Cappuccino oder Latte Macchiato. Schonend gerösteter Arabica-Kaffee trifft auf winterliche Aromen - ohne Zusatz von Zucker, Süßungsmittel oder Milchpulver.



Genießer haben die Wahl zwischen einen fruchtig-aromatischen Espresso mit dem Geschmack von Orangen und Zartbitterschokolade sowie einem fein-würzigen Espresso mit Lebkuchen-Geschmack.



Die Cafissimo Flavoured Edition kann vielseitig zubereitet werden: pur als aromatisierter Espresso, mit Milch beispielsweise als Cappuccino oder Latte Macchiato, gesüßt oder ungesüßt oder nach einem der leckeren Rezeptideen. Wie wäre es mit einem Eierlikör-Orangen-Cappuccino, einem würzigen Haselnuss-Cappuccino oder einem Lebkuchen-Latte?



Der Kaffee für diese Flavoured Edition wie auch alle anderen Cafissimo Kaffees stammen aus nachhaltigem Anbau. Alle Cafissimo Kapseln sind zudem 100 % recyclebar.



Die Fakten im Überblick:



- Zwei neue Espresso-Sorten mit winterlichen Aromen: Dark Choc & Orange und Cinnamon & Winter Spices - 100 % Arabica-Kaffee von Rainforest-Alliance zertifizierten Farmen in der recyclebaren Kapsel - Limitiert in allen Tchibo Filialen, im Online-Shop sowie in vielen Supermärkten erhältlich - Verkaufsstart: 10. Dezember 2018 - nur für kurze Zeit! - Preis: 3,29 Euro (10 Kapseln)



OTS: Tchibo GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/9283 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_9283.rss2



Pressekontakt: Karina Schneider, Tchibo GmbH, Corporate Communications Tel: +49 40 63 87 - 3862, Fax: +49 40 63 875 - 3862 E-Mail: karina.schneider@tchibo.de www.tchibo.com/blog, www.twitter.com/tchibo_presse