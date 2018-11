Die Aktie von Aurora Cannabis ist am Dienstag mit einem weiteren großen Schritt in Richtung Abgrund gewandert. Es gab im deutschen Handel einen Abschlag in Höhe von gleich mehr als 5 %. Damit geht die Talfahrt weiter, die sogar bei Kursen unterhalb von 4 Euro enden könnte. Die vormalige Hype-Stimmung löst sich zusehends auf. Dabei sind die Kurse in den vergangenen vier Wochen um nunmehr gut 40 % nach unten gewandert. Der Abschlag zeigt auf drastische Weise, dass sich der Wind gedreht hat. Daran ... (Frank Holbaum)

