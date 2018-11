Nach zwischenzeitlichen Versuchen, den Trend umzudrehen, ist die Aktie von Infineon am Dienstag wieder ausgesprochen schwach gewesen. Der Titel setzte zwischenzeitlich um fast 4 % zurück und schickt sich damit an, den Abwärtstrend noch einmal zu verstärken. Charttechnisch orientierte Analysten sprechen inzwischen davon, dass die Notierungen wahrscheinlich zunächst auf 16 Euro und dann schnell in Richtung 15 Euro abkippen könnten. Auch weiter darunter liegende Kurse seien vorstellbar. Immerhin ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...