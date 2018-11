Die Finanz- und Versicherungsberatung wird immer strenger reguliert. Dennoch ist es nicht immer leicht, einen guten Ansprechpartner zu finden. Welche Unterschiede es gibt, wie die Suche glückt.

Das Grauen hat einen Namen: Twin Star Riester Rente Klassik. Der Finanzberater ihres Vertrauens hatte der Grafikdesignerin aus Düsseldorf diese fondsgebundene Rentenversicherung mit staatlicher Förderung empfohlen. Sie war froh, endlich fürs Alter vorzusorgen. Aber doch nicht so. In zehn Jahren waren etwa 12 000 Euro in den Vertrag der Axa geflossen. Das Guthaben aber lag nur bei 10 600 Euro - 1400 Euro weniger als eingezahlt.

Im jüngsten Brief des Versicherers stieß sie auf eine erste Erklärung. Allein im vergangenen Jahr hatte sie 140 Euro für Abschluss und Vertrieb gezahlt. Mit Verwaltungs- und Fondskosten hatte die Police 490 Euro gekostet. Bei rund 2200 Euro Einzahlung. "Schlimmer als dieser Vertrag sind eigentlich nur noch die Berater, die einem so etwas empfehlen", sagt die Mittdreißigerin.

Seit Jahren wird die Finanzberatung immer stärker reguliert. Beratungsprotokolle und Produktinformationsblätter sollen Kunden informieren und ihnen helfen, bei Problemen beweisen zu können, dass sie falsch beraten wurden. Denn im Streitfall entscheiden Richter, ob "anleger- und anlagegerecht" beraten worden ist. Ob die Vorschläge also zu Lebensumständen und Wünschen passen und der Kunde über Chancen und Risiken der Anlage angemessen aufgeklärt worden ist.

Doch die Finanzberatung ist dadurch nicht automatisch besser geworden. Mitunter wirkt die Regulierung auch anders als erhofft. So werden Privatanleger von Banken zum Beispiel kaum noch zu Einzelaktien beraten. Den Banken ist das angesichts der Haftungsrisiken zu heikel. Zumal sie an Aktienkäufen meist weniger verdienen als zum Beispiel an Fondsinvestments.Um einen guten Finanzberater zu finden, müssen Anleger selbst aktiv werden. Ganz einfach ist die Suche nicht. Es gibt viele unterschiedliche Beratertypen (siehe Kurztextgalerie) - und Berater können gleichzeitig eine bestimmte Zulassung für die Finanz- und eine andere für die Versicherungsberatung haben. "Das kann für Kunden irreführend sein", sagt Stefanie Kühn aus Grafing bei München, die selbst Honorar-Finanzanlagenberaterin und Versicherungsberaterin ist. "Zusätzlich kursieren noch jede Menge teilweise verwirrende Berufsbezeichnungen", sagt Philipp Mertens, Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht. "Nicht nur aus Verbrauchersicht ist das höchst unbefriedigend."

Reine Honorarberatung bleibt eine Nische

In den meisten Fällen haben Anleger es bislang mit Provisionsberatern zu tun. Diese werden nicht direkt vom Anleger bezahlt, sondern indirekt: Sobald der Anleger einen Fonds kauft oder eine Versicherung abschließt, fließt Geld vom jeweiligen Produktgeber (zum Beispiel Fondsgesellschaft oder Versicherer) ...

