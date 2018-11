Ist die Wahl auf das Studienfach erstmal getroffen, müssen Studenten die richtige Stadt aussuchen. Das aktuelle Städteranking zeigt, wo es sich dauerhaft gut leben lässt.

Wer als Student keine Lust hat, gleich nach dem Abschluss wieder die Koffer zu packen, sollte seine Unistadt strategisch wählen. Dazu gehört die jeweilige Situation auf dem Arbeitsmarkt, die Innovationskraft und auch, wie viele andere junge Menschen in der Stadt wohnen. Ein Blick in das Städteranking der WirtschaftsWoche zeigt, dass deutsche Studenten die Qual der Wahl haben.

Denn neben den klassischen Studentenstädten wie Heidelberg, Freiburg, Münster, Aachen oder Berlin bieten auch andere Metropolregionen gute Jobchancen, innovative Unternehmensgründungen, neuen Wohnraum und eine lebendige Kunst- und Kulturszene. Ein Überblick.

Stabilster Arbeitsmarkt in Süddeutschland

Wer den Übergang zwischen Studium und Beruf besonders einfach gestalten will, ist in Hessen gut aufgehoben. Denn sowohl Darmstadt als auch Frankfurt am Main punkten mit einer innovativen Start-up-Szene, guten Jobchancen und einem guten Breitbandausbau.

Die Stadt der Banken zeichnet sich zudem durch einen Gründerboom aus: Auf 10.000 Erwerbsfähige kommen 71 Unternehmensgründungen pro Jahr.

Dicht darauf folgen Mönchengladbach mit 67 Gründungen auf 10.000 Erwerbsfähige, Hamburg mit 60, Düsseldorf mit 58 und München mit 54. Doch der Blick auf die Insolvenzen zeigt auch: Die höchsten Forderungen aus Geschäftspleiten stammen ebenfalls aus Frankfurt am Main. Damit landet die Stadt hinter Gelsenkirchen, der Ruhrgebietsstadt, die im Städteranking durchgehend auf den hintersten Rängen liegt.Doch auch wenn der Einstieg in das hippe Start-up scheitert, sind die Chancen auf eine neue Stelle in Frankfurt gut. Besonders viele Arbeitsplätze gibt es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...