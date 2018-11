Luzern (ots) -



Das luzernische Software-Unternehmen Tilbago ermöglicht mit der

modernsten Online-Inkasso-Lösung der Schweiz durch intelligente

Benutzerführung und Automatisierung von Arbeitsschritten die

Effektivität und Effizienz für Gläubiger zu erhöhen. Der Schlüssel

dazu steckt in der Innovationsfähigkeit der eingesetzten

Softwaretechnologie, der Partnerschaft mit PostFinance, der

langjährigen Erfahrung in der Umsetzung von Inkassolösungen sowie

unserer Zielsetzung das rechtliche Inkasso zu revolutionieren. In

kurzen Innovationszyklen lassen sich so weitere gewinnbringende

Funktionen realisieren - was mit dem kürzlich lancierten

Softwarerelease tilbago T3 unterstrichen wird. Tilbago steht bereits

bei mehr als 750 Geschäftskunden im Einsatz.



Seit kurzem steht das neueste Release tilbago T3 mit

aktualisiertem Software-Kern für Kunden zur Verfügung. "Im Innersten

basiert tilbago auf einer Technologie, welche dem Prinzip der

Funktionsweise des menschlichen Gehirns folgt. Anhand dieser

Technologie funktionieren auch Softwarelösungen von sozialen

Netzwerken. Der neue Kern bietet noch mehr technische Möglichkeiten

für die Weiterentwicklung von tilbago, so forscht unser

Innovationsteam im Bereich der künstlichen Intelligenz» freut sich

CEO David Fuss. "Wir werden unsere Kunden anhand unserer prall

gefüllten Entwicklungspipeline kontinuierlich mit neuen Funktionen

bedienen und damit sicherstellen, dass diese fortlaufend von der

modernsten Software für rechtliches Inkasso in der Schweiz

profitieren können", so Fuss weiter. Die Zusammenarbeit mit dem

Innovationslabor (PFLab) von unserem Partner PostFinance bietet uns

dabei ein optimales Umfeld. «Mission accomplished gilt für uns erst

wenn ein Gläubiger erfolgreich seine Forderung mit tilbago

realisieren konnte» hält David Fuss fest, «auch zukünftig werden wir

daher in die Intelligenz und den Ausbau unserer Lösung gezielt

investieren denn das Verhalten von Schuldnern und die

Rahmenbedingungen im rechtlichen Inkasso unterliegen einem stetigen

Wandel, tilbago passt sich kontinuierlich an.» In unsere Lösung sind

Erfahrungen basierend auf über 2 Mio. Betreibungen und mehr als 7

Jahre Erfahrung mit eSchKG eingeflossen.



Gesamte Einnahmen dem Gläubiger zum pauschalen Fixpreis pro Fall

Für die Nutzung von tilbago fällt ein einmaliger Fixpreis pro Fall an

und die gesamten Einnahmen aus dem Inkasso fliessen dem Gläubiger zu.

Dadurch resultieren für Gläubiger höhere Einnahmen bei geringeren

Kosten. Dies bei voller Transparenz und Kontrolle.



Früher mussten Gläubiger teure Softwarelösungen anschaffen und in

teuren und mit Risiken verbundenen Implementierungsprojekten für den

Betrieb vorbereiten und anschliessend teuer unterhalten. Heute kann

tilbago ohne laufende Kosten, ohne Betriebskosten und ohne

Implementierungsprojekt für einen fixen Preis pro Fall sofort genutzt

werden. Im Fallpreis enthalten sind sämtliche Kosten für Updates,

Betrieb der Lösung, Support durch den Tilbago Service-Desk, usw.



Lösung für alle Gläubiger



Tilbago ist die perfekte Online-Inkasso-Lösung für sämtliche

Gläubiger (mit oder ohne Anbindung von einem oder mehreren

Umsystemen) ab einem bis über 13'000 Inkassofällen pro Jahr. So

werden Gläubiger mit wenigen Fällen und weniger Erfahrung im

rechtlichen Inkasso sehr detailliert und zielorientiert durch den

Prozess geführt. Gläubiger mit einer grossen Anzahl jährlicher

Inkassofälle werden durch maximale Effizienzsteigerung unterstützt

(bspw. durch die Automatisierung von Arbeitsschritten). Unabhängig

von der Fallzahl bietet tilbago sämtlichen Kunden eine intuitive

Bedienbarkeit und stellt durch unterschiedliche Mechanismen eine

optimale Datenqualität sicher. Als Ergebnis resultiert für Gläubiger

ein wesentlich grösserer Erfolg im rechtlichen Inkasso bei wesentlich

geringerem Aufwand. «Wir legen bei Tilbago grossen Wert darauf, dass

unsere Lösung für Gläubiger jeder Grösse zum besten

Preis-/Leistungsverhältnis genutzt werden kann. Dies auch wenn sich

Veränderungen im Systemumfeld ergeben.» führt David Fuss aus.



Gläubiger haben jederzeit die Möglichkeit, tilbago im

Produktivbetrieb kostenlos zu erleben. Nach der Registration stehen

direkt drei Gratisfälle für erste Tests zur Verfügung.



Digitale Revolution - am Anfang, nicht am Ende



Die Digitalisierung revolutioniert die Softwareunterstützung im

rechtlichen Inkasso. Die elektronische Kommunikation (eSchKG) ist

heute eine Grundanforderung an eine Inkasso-Lösung. Tilbago geht weit

darüber hinaus! David Fuss stellt klar: «Wir stehen erst ganz am

Anfang der digitalen Revolution, unsere Kunden können diese mit uns

erleben und profitieren so kontinuierlich von den neuesten

Möglichkeiten und zusätzlichen Dienstleistungen im Zusammenhang mit

dem rechtlichen Inkassoprozess.»



Mehr als 750 Kunden



Zwei Jahre nach GoLive ist tilbago bereits bei mehr als 750

Geschäftskunden aus den verschiedensten Branchen, den verschiedensten

Grössen und verschiedenster Regionen in der ganzen Schweiz im

Einsatz, darunter AMAG Automobil und Motoren AG, Kantonsspital

Graubünden, RePower, Gemeinde Neuenhof, Möbel Pfister, Groupe Médical

d'Onex SA, WIR Bank Genossenschaft, SWL Lenzburg, Gemeinde

Ostermundigen, Commune de Saint-Cergue, Stadtwerke Wetzikon. In den

letzten Wochen hat sich auch der Kredit- und Leasingspezialist

BANK-now nach einer mehrmonatigen Evaluation von verschiedenen

Online-Inkasso-Lösungen inkl. Produktivtests für tilbago entschieden.



Über die Tilbago AG



Die Gründer der Tilbago AG verfolgen das Ziel, durch innovativen

Einsatz moderner Technologien ein intelligentes Online-Inkasso für

die selbständige Bewirtschaftung durch den Gläubiger zu ermöglichen.

Die Tilbago AG ist eine Schweizer Aktiengesellschaft mit Sitz in

Luzern, eingetragen im Handelsregister des Kantons Luzern. Die

PostFinance AG hält eine Beteiligung an der Tilbago AG und ist

zuständig für den Betrieb der technologischen Infrastruktur von

tilbago.



Kontakt:

Tilbago AG, David Fuss, CEO, Fluhmattweg 4, 6004 Luzern Email:

david.fuss@tilbago.ch, Tel +41 41 484 19 19, www.tilbago.ch