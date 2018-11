Zürich (ots) - Diesen Sommer hat die Migros gemäss

«Handelszeitung» Telefonkontakte ihrer Mitarbeiter überprüft. Mit der

Untersuchung betraut waren die konzerneigene IT- und die

Forensic-Abteilung einer Auditfirma. Auslöser waren Presseberichte

unter anderem in der «Handelszeitung» über die angerollten

Effizienzprogramme. Diesen fallen 290 Arbeitsplätze in der

Konzernzentrale in Zürich zum Opfer. Nach der Berichterstattung

wurden über Wochen Kontakte auf Geschäftstelefone von

Migros-Mitarbeitenden überprüft. Stellungnahme der Migros zur

Telefonkontrolle: «Aufgrund eines begründeten Verdachts auf eine

unbefugte Weitergabe von Geschäftsgeheimnissen hat eine interne

Untersuchung stattgefunden mit dem Ziel, die möglichen Ursachen der

Vertraulichkeitsverletzung zu identifizieren. Dabei wurde, bezogen

auf einen zurückliegenden kurzen Zeitraum, nach einem bestimmten

Verbindungsnachweis auf Geschäftstelefonen gesucht. Die Überprüfung

erfolgte unter Wahrung der Persönlichkeitsrechte der Mitarbeitenden

und mit dem nötigen Augenmass.» Dies sei eine ausserordentliche

Massnahme gewesen. Eine Telefonüberwachung habe nicht stattgefunden.



