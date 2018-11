Migration ist weiter ein Schwerpunkt von Friedrich Merz. Bei einer Regionalkonferenz fordert der Anwärter für den CDU-Vorsitz eine breitere Diskussion über das deutsche Asylrecht.

Das Recht auf Asyl ist im deutschen Grundgesetz verankert - die Bundesrepublik ist damit in der Europäischen Union ein Einzelfall. Alle anderen EU-Länder gewähren gemäß der Genver Flüchtlingskonvention Asyl. Friedrich Merz, Bewerber um den CDU-Vorsitz, will nun eine neue Debatte über das deutsche Asylrecht ankurbeln: "Wir müssen irgendwann einmal eine große öffentliche Debatte darüber führen, ob man einen gesetzlichen Vorbehalt ins Grundgesetz schreibt", sagte Merz während der dritten CDU-Regionalkonferenz am Mittwoch im thüringischen Seebach bei Eisenach.

Deutschland sei das einzige Land auf der Welt, das ein Individualrecht auf Asyl in der Verfassung stehen habe, sagte Merz Er sei seit langer Zeit der Meinung, dass offen darüber geredet werden müsse, ob dieses Asylgrundrecht "in dieser Form fortbestehen" könne, wenn eine europäische Einwanderungs- und Flüchtlingspolitik ernsthaft gewollt werde

Der frühere Unionsfraktionschef verlangte zudem eine Klarstellung darüber, dass durch den UN-Migrationspakt keine neuen Asylgründe geschaffen werden. Das müsse in "geeigneter ...

