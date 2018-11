In turbulenten Phasen stürzen auch die Aktien der sogenannten Dickschiffe. BASF aber, das in den vergangenen Tagen deutlich nachgab, war schon vorher schwach gewesen, so die Meinung von charttechnischen Analysten mit Blick auf die vergangenen Monate. Am Mittwoch kam es zu einem Aufschlag von 1 %. Dies ist jedoch relativ bedeutungslos, so die Auffassung der charttechnischen Analysten, die BASF einen veritablen charttechnischen Baisse-Modus bescheinigen.

