"Emder Zeitung" zu Volkswagen:

"Innerhalb weniger Tage haben sich jetzt wesentliche Akteure von Volkswagen zum Thema Elektromobilität und zu den wohl doch massiven Veränderungen an verschiedenen Standorten geäußert. Und alle sprechen von "riesigen Chancen", von "Transformation" und nicht zuletzt von "Herausforderungen". So weit, so zu erwarten. Was auffällt, sind allerdings die vielen offenen Fragen, die mit diesem radikalen Schwenk vom Verbrennungsmotor hin zum batteriebetriebenen Auto noch verbunden sind. Werden die Kunden dem VW-Konzern überhaupt folgen und die Autos auch kaufen? Wie sieht eine moderne Fabrik für E-Fahrzeuge aus? Und vor allem: Wie viele Hände braucht diese Produktion noch?"/be/DP/he

