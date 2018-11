"Neue Westfälische" zu Kirchentag/AfD:

"Mit ihrer Entscheidung, den Rechtspopulisten von der AfD auf dem Kirchentag 2019 in Dortmund keine Plattform zur aktiven Teilnahme bieten zu wollen, hat die Evangelische Kirche von Westfalen Haltung bewiesen. Wie ernst es dem Veranstalter damit ist, dokumentiert der Auftritt von Hans Leyendecker in Bielefeld. "Wir laden keine Hetzer und Rassisten ein", sagte der Journalist und Kirchentagspräsident zuletzt. Das ist vor dem Hintergrund der just in Bielefeld zu Ende gegangenen Landessynode nur konsequent. Dort hat die Evangelische Kirche von Westfalen die Migration zum dominierenden Thema erhoben, eine humanitäre Flüchtlingspolitik gefordert und die Unantastbarkeit der Menschenwürde postuliert."/be/DP/he

