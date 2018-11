"Volksstimme" über Montagsspiele in der Bundesliga:

Die DFL als Vermarkter der Fußball-Bundesligen reagiert also. Ab 2021 wird es das bei den Fans so ungeliebte Montagabendspiel nicht mehr geben. Eine Entscheidung, die selbst die Koordinationsstelle der Fanprojekte wertet als ein "Signal, dass der Fußball zuhört". Wirklich? Wenn man ehrlich ist, war der Kampf gegen die Montagsterminierungen nie mehr als Folklore. Klar, für Auswärtsreisende sind die Ansetzungen alles andere als angenehm. Aber das gilt für jede Europacup-Ansetzung von Dienstag bis Donnerstag und im Grunde auch für die Freitagabendpartien genauso. Doch die Montagsspiele waren - warum auch immer - zum Sinnbild der Übervermarktung des Fußballs geworden. Dabei sind sie wirtschaftlich im Grunde unbedeutend. Sie machen nicht einmal ein Prozent der DFL-Medienerlöse aus. Ihre Abschaffung ist also ein Leichtes aus Sicht der DFL. Reine Symbolpolitik also, aber ein echtes Zuhören ist es mit Sicherheit nicht./be/DP/he

