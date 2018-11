"Leipziger Volkszeitung" zu Außenpolitik:

"Aber in keinem Bereich drückt sich die deutsche Politik so vor Eindeutigkeit wie in der Außenpolitik. Es geht um weit mehr als um Exporte. Es geht um die Rolle Deutschlands in der Welt - einer Welt, in der die USA sich neuerdings vom langjährigen Sicherheitsgaranten in atemberaubender Geschwindigkeit selbst zum Risikofaktor entwickeln. Seit einigen Jahren kursiert hierzulande die Floskel, dass Deutschland mehr internationale Verantwortung übernehmen müsse. Passiert ist kaum etwas. Im Duell um die Nachfolge von Angela Merkel spielt Außenpolitik kaum eine Rolle. In der SPD ist man zerrissen, die Grünen scheuen die Debatte ohnehin. Aber aus der Erkenntnis, dass die Welt komplizierter geworden ist, müssen Lösungsideen folgen. Wie viel Geld brauchen wir für die Bundeswehr? Welche Kompromisse würden wir eingehen, um eine europäische Armee zu schaffen?"/be/DP/he

