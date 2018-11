Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.LMI: Lion E-Mobility am 21.11. -10,93%, Volumen 91% normaler Tage , NVDA: Nvidia am 21.11. -2,93%, Volumen 200% normaler Tage , HDM: Honda Motor am 21.11. -2,84%, Volumen 0% normaler Tage , NE: Noble Corp plc am 21.11. 5,77%, Volumen 79% normaler Tage , GRUA: Geely am 21.11. 6,83%, Volumen 45% normaler Tage , BE: Beghelli am 21.11. 7,59%, Volumen 199% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. Beghelli BE 0.255 7.59% Geely GRUA 1.720 6.83% Noble Corp plc NE 4.400 5.77% Honda Motor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...