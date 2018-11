Berlin - Die Umzugsexperten von Movinga haben eine Studie veröffentlicht, welche die Städte mit den besten Beschäftigungsmöglichkeiten in Deutschland und weltweit aufzeigt. Als erster Teil einer Reihe von Forschungsprojekten, die sich mit Chancen und Möglichkeiten in Städten befassen, konzentriert sich dieser Datensatz auf das Thema Arbeit und Beschäftigung, da Karrierechancen als einer der Hauptgründe für einen Umzug gelten. Als Unternehmen, das sich in neue Märkte ausrichtet, haben sich die Umzugsexperten daher entschieden, dieses Forschungsprojekt durchzuführen, um die beliebtesten Business-Hubs zu identifizieren. Ausserdem kann diese Recherche Menschen, die nach Karrieremöglichkeiten suchen, dabei unterstützen, die Stärken und Schwächen der besten Beschäftigungszentren rund um den Globus zu verstehen.

Die folgende Tabelle zeigt eine Auswahl von Ergebnissen für Zürich. Bei allen Ergebnissen stellt 10 die höchstmögliche Punktzahl und 0 die niedrigste dar:

Die nachfolgende Tabelle ist ein Ausschnitt der Ergebnisse und zeigt die Top 10 der besten Städte mit den besten Beschäftigungsmöglichkeiten weltweit:

Hinweis: Dies ist ein Auszug. Die vollständigen Ergebnisse finden Sie hier: www.movinga.de/studie/staedte-der-moeglichkeiten

Die nachfolgende Tabelle stellt eine Auswahl aus den Ergebnissen dar und zeigt die Top 10 der besten Städte für junge Menschen, um einen Job zu finden:

