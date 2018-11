St. Gallen - Ich habe neulich eine kleinere Abhandlung über Künstliche Intelligenz (KI) gelesen, ein Thema, mit dem ich mich bisher eher passiv beschäftigt habe. Offenbar bin ich damit aber nicht allein, denn eine aktuelle Umfrage der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) in Deutschland titelte gestern, die Hälfte der Deutschen wisse nicht, was KI eigentlich sei. Besagte Schrift - leider weiss ich nicht mehr, wo ich sie überhaupt gelesen habe - war eher philosophischer Natur und beleuchtete die Thematik nicht aus dem sonst eher üblichen technischen Blickwinkel. Wie weit die Tentakeln künstlicher Intelligenz bald einmal reichen werden, wurde aber auch da spürbar. Die Durchdringung dürfte gemäss den meisten Quellen schon bald massiv sein, vornehmlich in der Industrie, aber letztlich auch in sämtlichen Bereichen des täglichen Lebens.

Doch zunächst mal zum Begriff der künstlichen Intelligenz. Da schon keine exakte Definition des Begriffes Intelligenz existiert, gibt es auch keine für die "künstliche Intelligenz". Es herrscht aber weitgehend Übereinstimmung, dass es sich bei der künstlichen Intelligenz um ein Teilgebiet der Informatik handelt, welches sich mit maschinellem Lernen beschäftigt. KI zielt darauf ab, Maschinen, Computern oder Robotern intelligentes Verhalten beizubringen. Die künstliche Intelligenz gilt als wichtiger Baustein der Digitalisierung. Sie fängt in meinem Verständnis da an, wo Algorithmen aufhören, sprich an dem Punkt, an welchem die Maschine selbst denken und allenfalls entscheiden muss. Das können sonst nur wir Menschen.

Alles ist lernbar

Hingegen können wir Maschinen heute schon mehr oder weniger alles beibringen, was wir wissen bzw. selbst jemals gelernt haben. Alexa oder Siri können uns Antworten geben auf Fragen, die längst nicht mehr nur banal sind. Doch handelt es sich dabei vornehmlich um programmiertes Wissen, dafür aber einer riesigen Masse davon. Denn der Vorteil dieser sprachgesteuerten, internetbasierten und als intelligent bezeichneten persönlichen Assistenten ist, dass sie ein viel grösseres Gedächtnis - sprich Speicherkapazität - haben als wir Menschen und daher viel mehr Informationen abrufen können. Auch der berühmte Schachcomputer beruht letztlich auf Algorithmen, welche mal ein Mensch herausgefunden hat. Die unzähligen Zugmöglichkeiten beim Schachspiel sprengen allerdings das menschliche Gedächtnis, weshalb dieses im Wettkampf inzwischen dem maschinellen Hirn unterliegt. ...

