The following instruments on XETRA do have their last trading day on 22.11.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 22.11.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA WXU3 XFRA GB0002769643 TIF-AM.SM.COS(US) RADL FD00 EQU EUR N

CA TDLL XFRA GB0002771383 THREADN.INV.-EU.S.C. RAEO FD00 EQU EUR N

CA TDL1 XFRA GB0030810245 THREADN.INV.-EU.S.C. IAEO FD00 EQU EUR N

CA WXU7 XFRA GB00B1Z2MZ68 THREAD.S.I.-GL.E.I. RIDL FD00 EQU EUR N

CA WXU8 XFRA GB00B1Z2NC07 THREAD.S.I.-GL.E.I. RADL FD00 EQU EUR N

CA WXUA XFRA GB00B1Z2NM05 THREAD.S.I.-GL.E.I. RIEO FD00 EQU EUR N

CA WXU5 XFRA GB00B1Z2NR59 THREAD.S.I.-GL.E.I. RAEO FD00 EQU EUR N

CA TES1 XFRA LU0029868097 F.TEM.INV-T.EUROP.A YD.DL FD00 EQU EUR N