Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für AMS von 65 auf 30 Franken gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Das zu Ende gehende Jahr sei ein schwieriges für den Chip-Hersteller gewesen, schrieb Analyst David Mulholland in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies habe an internen Faktoren wie den Bruttomargen und an externen Faktoren wie den iPhone-Stückzahlen des Kunden Apple gelegen. Der Experte schätzt das Verhältnis von Chancen und Risiken bei AMS noch immer nicht als überzeugend ein und bleibt daher bei einer neutralen Haltung zur Aktie./bek/la

Datum der Analyse: 22.11.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN AT0000A18XM4

AXC0034 2018-11-22/07:29