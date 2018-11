Mutares AG: Transaktionsreiches drittes Quartal, Vorstand bestätigt Ausblick 2018 DGAP-News: Mutares AG / Schlagwort(e): Private Equity/Quartalsergebnis Mutares AG: Transaktionsreiches drittes Quartal, Vorstand bestätigt Ausblick 2018 22.11.2018 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Mutares AG: Transaktionsreiches drittes Quartal, Vorstand bestätigt Ausblick 2018 * Konzernumsatz im dritten Quartal bei EUR 182,5 Mio. (Q2/2018: EUR 238,1 Mio.) * Konzern-EBITDA bei EUR 5,4 Mio. (Q2/2018: EUR 25,0 Mio.) * Adjusted EBITDA bei EUR 6,3 Mio. und YTD 09/2018 bei EUR 15,7 Mio. (YTD 06/2018: EUR 9,3 Mio.) * Vorstand strebt 2018 mindestens eine weitere Transaktion an München, 22. November 2018 - Der Mutares Konzern (ISIN: DE000A2NB650) erzielte im dritten Quartal 2018 einen Gesamtumsatz von EUR 182,5 Mio. und ein operatives Ergebnis (EBITDA) von EUR 5,4 Mio. Das Quartal war operativ maßgeblich geprägt von gewohnten, saisonalen Effekten im Segment Automotive, einer guten operativen Entwicklung im Segment Engineering & Technology, sowie transaktionsseitig von drei Akquisitionen. Die liquiden Mittel des Mutares-Konzerns betrugen EUR 69,2 Mio. zum Stichtag 30. September 2018 (31.12.2017: EUR 98,9 Mio.). Erwartungsgemäße Entwicklung des Umsatzes Der Konzernumsatz von EUR 182,5 Mio. fiel erwartungsgemäß niedriger aus als im Vorquartal (EUR 238,1 Mio.). Die Umsatzentwicklung im dritten Quartal war geprägt vom weiterhin signifikanten Beitrag der Segmente Automotive sowie Engineering & Technology, bei saisonbedingt niedrigeren Umsätze der STS Group (ISIN: DE000A1TNU68). Gleichzeitig entwickelten sich insbesondere die Umsätze bei EUPEC und La Meusienne erfreulich gegenüber dem Vorquartal. Positive operative Entwicklung Das Konzern-EBITDA lag saisonbedingt aufgrund der gewohnten Urlaubseffekte im Juli und August in den Beteiligungen in Frankreich und Italien bei EUR 5,4 Mio. und damit erwartungsgemäß niedriger als im zweiten Quartal (EUR 25,0 Mio.), das von Entkonsolidierungseffekten geprägt war. Positive Treiber des Ergebnisses im dritten Quartal waren die Beteiligungen STS Group, Balcke-Dürr Group und Donges Group sowie signifikante Projektfortschritte bei EUPEC. Insgesamt konnten damit vier der fünf Segmente deutlich positiv zum Konzern-EBITDA beitragen. Das Adjusted EBITDA1) betrug EUR 6,3 Mio. im dritten Quartal 2018. In den ersten neun Monaten konnte damit ein Adjusted EBITDA von EUR 15,7 Mio. und eine Steigerung um 69 % gegenüber dem ersten Halbjahr (EUR 9,3 Mio.) erzielt werden. Zu diesem positiven Ergebnis trugen im dritten Quartal insbesondere die Segmente Engineering & Technology mit EUR 4,1 Mio. sowie Automotive mit EUR 2,3 Mio. bei. Donges Group startet Integration von Zukauf Kalzip Die nun als eigene Plattform im Portfolio geführte Donges Group, ein Spezialanbieter für Stahlbrücken und Hochbaukonstruktionen, konnte signifikante operative Fortschritte erzielen. Auf Basis der abgeschlossenen ersten Phase des Optimierungsprogrammes wurde die Organisation für die nachhaltige Wertsteigerung aufgestellt. Vertriebsseitig bilden Auftragseingänge im Bereich Stahlbrückenbau und Ingenieurhochbau ein solides Fundament für profitables, organisches Wachstum. Die Auslastung für das Geschäftsjahr 2019 ist damit bereits gesichert. Auf dieser Basis konnte Donges als attraktive Plattform für strategische Zukäufe positioniert und mit der Übernahme der Kalzip Group sowohl geographisch als auch im Produktportfolio komplementär ergänzt werden. Die operativen Experten von Mutares haben nun gemeinsam mit der Kalzip Group ein Optimierungsprogramm begonnen um schon 2019 einen positiven Ergebnisbeitrag für die Donges Group zu erwirtschaften. Rege Transaktionstätigkeit Transaktionsseitig hat Mutares im dritten Quartal 2018 drei Akquisitionen für das Segment Engineering & Technology durchgeführt, darunter ein strategischer Zukauf für die Balcke-Dürr Group (KSS Consulting), ein strategischer Zukauf für die Donges Group (Kalzip) sowie eine Plattformakquisition (Gemini Rail Group) von dem Verkäufer Knorr-Bremse. Auf der Investmentseite strebt der Vorstand nach wie vor mindestens eine weitere Transaktion im Geschäftsjahr 2018 an. Robin Laik, CEO der Mutares AG, sieht die aktuelle Geschäftsentwicklung weitestgehend im Plan und attraktive Chancen in der Transaktionspipeline: "Unsere Beteiligungen haben im dritten Quartal gute operative Fortschritte erzielt, die sich entsprechend im Anstieg des Adjusted EBITDA für das laufende Geschäftsjahr 2018 auf EUR 15,7 Mio. widerspiegeln. Wir sind zuversichtlich, unsere Prognose von noch mindestens einer weiteren Transaktion im vierten Quartal zu erfüllen." Net Asset Value des Portfolios Auf Basis der Entwicklungen sowie der Marktkonditionen im ersten Halbjahr wurden die Net Asset Values (NAV) für die Portfoliosegmente zum Stichtag 30. September 2018 aktualisiert. Die Berechnung des NAV erfolgt als Summe der Bewertungen der Segmente (Vermögenswerte abzüglich Marktwert der Schulden zuzüglich Nettofinanzmittel in der Mutares AG ohne Zwischenholdings) mit einem firmenspezifischen WACC von 5 %-8 % und einer Wachstumsrate von 0,5 %. Für die Berechnung des NAVs wird allein der Sum-of-the-Parts-Wert der einzelnen Gesellschaften betrachtet, d. h. die Transaktionstätigkeit, Turnaround-Expertise sowie die Markenstärke der Mutares sind in der folgenden Berechnung nicht enthalten: Segment NAV zum 30.09.2018 (in Mio. EUR) Automotive 100,0 Engineering & 69,6 Technology Construction & Infrastructure 25,6 Wood & Paper 7,0 Consumer Goods & Logistics 0,4 Nettofinanzmittel 15,5 Gesamt 218,1 NAV pro Aktie EUR 14,31 Anmerkungen zum NAV im Q3/2018: * Automotive Segment: Die Bewertung der STS Group AG erfolgte zum Stichtag 30. September 2018 auf Basis des Börsenkurses (XETRA) und des von der Mutares AG gehaltenen Anteils am Gesamtkapital (64 %) * Engineering & Technology Segment: Die in Q3/2018 getätigten Akquisitionen Kalzip (Add-on zu Donges SteelTec) sowie Gemini Rail Group (Plattform) wurden mit einem NAV von EUR 0 berücksichtigt. * Nettofinanzmittel: Veränderung gegenüber Q2/2018 aufgrund der Dividendenauszahlung und der Zahlung im Rahmen der Beilegung des Rechtsstreits mit Diehl 1) Das Adjusted EBITDA ist eine um Sondereffekte bereinigte EBITDA-Steuerungskennzahl. Basis für die Berechnung bildet das berichtete Konzern-EBITDA, bereinigt um transaktionsbedingte Erträge (Bargain Purchases), Restrukturierungs- und sonstige Einmalaufwendungen sowie Entkonsolidierungseffekte. Telefonkonferenz heute um 14:00 Uhr Für Analysten, Investoren und Pressevertreter wird heute um 14:00 Uhr (MEZ) eine Telefonkonferenz (Webcast) in englischer Sprache stattfinden. Unternehmensprofil der Mutares AG Die Mutares AG, München ( www.mutares.de), erwirbt mittelständische Unternehmen und Konzernteile, die im Rahmen einer Neupositionierung veräußert werden und ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen. Mutares unterstützt und entwickelt seine Portfoliounternehmen aktiv mit eigenen Investment- und Expertenteams sowie durch Akquisitionen strategischer Add-ons. Ziel ist es, mit Fokus auf nachhaltigem Wachstum des Portfoliounternehmens eine signifikante Wertsteigerung zu erreichen. Die Aktien der Mutares AG werden an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt. 