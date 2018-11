Besonders im Winter bildet er sich schnell: Einer Umfrage zufolge sind zwei von drei Haushalten von Schimmel betroffen. Der Befall ist nicht immer sofort erkennbar, aber meist gesundheitsschädlich. Das können Sie tun.

Einer Umfrage der Stiftung Warentest zufolge leiden zwei von drei Haushalten unter Schimmelproblemen. Und die Dunkelziffer dürfte noch höher liegen: Oft bleibt der Schimmel unsichtbar, weil er sich hinter dem Einbauschrank verbirgt, dem Poster im Kinderzimmer oder sogar in der Wand selbst. Bewohner bemerken dann nur einen komischen Geruch und gegebenenfalls Symptome wie Kopfschmerzen oder Atemnot.

Ab welcher Konzentration Schimmelsporen die Gesundheit ihrer Bewohner einschränken, ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Klar ist, dass sie Atemwegsbeschwerden und Allergien hervorrufen können. Das Umweltbundesamt rät deshalb, den Schimmel zu beseitigen, noch bevor es zu Erkrankungen kommt.

Aber das ist oft leichter gesagt als getan, vor allem dann, wenn noch kein Befall sichtbar ist. Dieser Text gibt deshalb einen Überblick, wo sich Schimmel typischerweise ansiedelt, wie Sie Schimmelbefall feststellen und wie Sie ihn wieder loswerden.

Wo sich Schimmel gerne ansiedelt

Schimmelpilze lassen sich nicht in allen Zimmern gleich gerne nieder. Besonders oft sind Badezimmer betroffen, nämlich laut Umfrage der Stiftung Warentest in mehr als jedem zweiten Haushalt mit Schimmelbefall. Auch in Schlafzimmern kommt Schimmel mit 40 Prozent aller betroffenen Haushalte sehr häufig vor.

Das hat Sinn, in beiden Räumen gibt es viel Feuchtigkeit - und die ist eine von drei Bedingungen für Schimmelbildung, wie Rita Maria Jünnemann erklärt, Energieexpertin bei der Verbraucherzentrale NRW. Die beiden anderen Bedingungen sind Schimmelsporen und der passende Nährboden - beides existiert in praktisch jedem Haushalt, wie Jünnemann sagt. Kommt Feuchtigkeit hinzu, wird es gefährlich.

Dass es in Bädern viel Feuchtigkeit gibt, ist nicht weiter erstaunlich. Weniger bekannt ist, dass jeder Mensch jede Nacht beim Schlafen im Schnitt einen halben Liter Schweiß absondert. Und da Schlafzimmer oft kühler sind als andere Räume, ist es besonders schwierig, diese Flüssigkeit durch Lüften wieder loszuwerden.

Ohnehin fühlen sich Schimmelpilze da besonders wohl, wo es kühl ist. Deshalb haben Schimmelpilze im Winter Hochkonjunktur. Sie siedeln sich insbesondere auf Außenwänden und in Raumecken an, aber auch auf Fenstern: Dort kondensiert das Wasser an der kalten Fläche, auf die Dauer bildet sich Schimmel.

Grund ist, dass kalte Luft weniger Feuchtigkeit aufnehmen kann als warme. Jünnemann vergleicht den Effekt mit einer Wasserflasche, die man aus dem ...

