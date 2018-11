M1 Kliniken AG eröffnet weitere Fachzentren: Marktführer in der Schönheitsmedizin bleibt auch 2018 auf Expansionskurs DGAP-News: M1 Kliniken AG / Schlagwort(e): Expansion M1 Kliniken AG eröffnet weitere Fachzentren: Marktführer in der Schönheitsmedizin bleibt auch 2018 auf Expansionskurs 22.11.2018 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. M1 Kliniken AG eröffnet weitere Fachzentren: Marktführer in der Schönheitsmedizin bleibt auch 2018 auf Expansionskurs - Expansion 2018 im Plan: Anzahl der Fachzentren wird um über 30% steigen - Einstieg in den Markt für ästhetische Zahnmedizin wurde von Patienten sehr gut angenommen - Voraussetzungen für weiter deutlich steigende Umsätze im kommenden Jahr geschaffen Berlin, 22.11.2018 - M1 Kliniken AG (ISIN: DE000A0STSQ8), die Nummer 1 auf dem Gebiet der Schönheitsmedizin in Deutschland, setzt ihren Expansionskurs auch im Jahr 2018 fort. Im bisherigen Jahresverlauf wurden bereits vier neue Fachzentren eröffnet. Bis Jahresende sollen zwei weitere folgen. Damit wird die M1 Gruppe Ende 2018 insgesamt 24 Fachzentren für ästhetische Behandlungen betreiben. Der Anstieg von über 30 % gegenüber dem Vorjahr entspricht der Unternehmensplanung. Damit schafft die M1 Kliniken AG eine Voraussetzung für weiter deutlich steigende Umsätze im kommenden Jahr. Während in München und Hamburg jeweils der zweite Standort eröffnet wurde, kam es in Dresden zur Premiere. In der Landeshauptstadt des Freistaates Sachsen eröffnete im Oktober das M1 Med Beauty Fachzentrum am idyllischen Platz Jüdenhof 9. Die modernen Räumlichkeiten befinden sich direkt in der historischen Altstadt in der Nähe der berühmten Frauenkirche, dem Wahrzeichen Dresdens. Darüber hinaus wurde Anfang des Jahres 2018 in Berlin das erste Behandlungszentrum für ästhetische Zahnbehandlungen eröffnet. Dort bietet M1 mit der Marke "M1 Dental" Bleaching-Behandlungen, Keramik-Veneers für dauerhaft gerade und weiße Zähne sowie transparente Zahnspangen (sogenannte "Aligners") für eine ,unauffällige' Zahnkorrektur an. Auch in diesem Bereich setzt M1 durch Spezialisierung Maßstäbe bei Qualität und Preis. Das Leistungsspektrum soll schrittweise erweitert werden. "Schönheitsmedizin ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen und die Nachfrage steigt stetig. Wir freuen uns, dass wir mit unseren qualitativ hochwertigen Behandlungen zu fairen Preisen einen Beitrag zur Marktdurchdringung leisten können", sagt Patrick Brenske, Vorstandsmitglied der M1 Kliniken AG. "Unser Einstieg in den Zahnmarkt wurde von unseren Patienten sehr gut angenommen und wir werden in den kommenden Monaten die deutschlandweite Expansion starten." Über die M1 Kliniken AG Die M1 Kliniken AG ist der führende private Anbieter schönheitsmedizinischer Gesundheitsdienstleistungen in Deutschland. Im ästhetischen und chirurgischen Bereich bietet die Unternehmensgruppe Produkte und Dienstleistungen mit höchstem Qualitätsstandard an. Unter den Marken "M1 Med Beauty" und "M1 Dental" wird ein Netzwerk von derzeit 22 ambulanten Fachzentren für schönheitsmedizinische Behandlungen sowie eine chirurgische Fachklinik betrieben. Die Schlossklinik für Plastische und Ästhetische Chirurgie in Berlin zählt mit sechs Operationssälen und 35 Betten zu den größten und modernsten Einrichtungen dieser Art in Europa. Darüber hinaus vermarktet die Gruppe hochwertige Produkte an Ärzte, Apotheken und Großhändler. www.m1-kliniken.de Details zur Aktie der M1 Kliniken AG Gezeichnetes Kapital: EUR 17.500.000 Aktiengattung: Inhaberaktien ISIN: DE000A0STSQ8 * WKN: A0STSQ * Börsenkürzel: M12 Kontakt M1 Kliniken AG Grünauer Straße 5 12557 Berlin Telefon: +49 (0)30 347 47 44 14 E-Mail: ir@m1-kliniken.de 22.11.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: M1 Kliniken AG Grünauer Straße 5 12557 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 347 47 44 14 Fax: +49 (0)30 347 47 44 17 E-Mail: ir@m1-kliniken.de Internet: https://www.m1-kliniken.de ISIN: DE000A0STSQ8 WKN: A0STSQ Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 749743 22.11.2018 ISIN DE000A0STSQ8 AXC0049 2018-11-22/08:01