FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In den USA bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Thanksgiving" geschlossen.

FREITAG: In den USA findet wegen des "Black Friday" nur ein verkürzter Handel statt.

In Japan ruht der Handel wegen des "Arbeitsdank-Tages".

TAGESTHEMA

Ein für kommende Woche geplanter Dieselgipfel in Brüssel findet nach der Absage von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) nicht statt. EU-Industriekommissarin Elzbieta Bienkowska informierte die 13 eingeladenen EU-Staaten am Mittwoch über die Absage des für den 27. November geplanten Ministertreffens. Es sei "sinnlos", ein solches Treffen ohne das Land mit der größten Autoindustrie abzuhalten, sagte Bienkowska dem Handelsblatt. Die Kommissarin bezeichnete die Absage Scheuers aus Termingründen als "enttäuschend". Der Minister lasse damit eine Gelegenheit verstreichen, Erfahrungen mit anderen Ländern auszutauschen und das selbst Erreichte darzustellen. Deutschland habe auf den Dieselskandal "von den EU-Staaten am entschiedensten reagiert". Als Beispiel nannte sie etwa die jüngst gegen Volkswagen und Audi verhängten Geldstrafen. Auch bei der Verbesserung der Luftreinheit in den Städten befinde sich Deutschland "auf einem guten Weg". Bienkowska hatte die wichtigsten Autoländer eingeladen, um auf hochrangiger Ebene über die Lehren aus der Dieselaffäre zu diskutieren und eine gemeinsame Linie mit Blick auf die Einführung neuer Antriebstechnologien zu entwickeln. So haben etliche Mitgliedsländer bereits unterschiedliche Zeitpunkte für den Abschied vom Verbrennermotor verkündet, die Kommission plädiert für ein abgestimmtes Vorgehen im Binnenmarkt. Das Treffen soll jetzt auf Ebene nationaler Fachexperten stattfinden.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:30 DE/Befesa SA, Ergebnis 3Q

08:00 DE/Jost Werke AG, Ergebnis 9 Monate

08:00 DE/Helaba Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Ergebnis 3Q

Im Laufe des Tages:

- DE/Deutsche Bahn AG, AR-Sitzung zur Strategie

DIVIDENDENABSCHLAG

Name Dividende National Grid plc 0,1608 GBP Vodafone Group plc 0,0484 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- FR 08:45 Geschäftsklimaindex November PROGNOSE: 103 zuvor: 104 - EU 16:00 Index Verbrauchervertrauen Eurozone November (Vorabschätzung) PROGNOSE: -3,0 zuvor: -2,7

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:30 ES/Auktion 0,45-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2022 Auktion 1,40-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2028 Auktion 2,35-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2033 im Gesamtvolumen von 2,5 bis 3,5 Mrd EUR 10:50 FR/Auktion von Anleihen im Gesamtvolumen von 6,5 bis 7,5 Mrd EUR, davon: 0,00-prozentige Anleihen mit Laufzeit Mai 2022 0,00-prozentige Anleihen mit Laufzeit Mai 2023 0,00-prozentige Anleihen mit Laufzeit März 2024 11:00 SE/Auktion 0,125-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit Juni 2032 im Volumen von 500 Mio SEK 11.30 HU/Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2021 mit Laufzeit 20 Mrd HUF Auktion 2,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2024 mit Laufzeit 20 Mrd HUF Auktion 3,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2027 im Volumen von 8 Mrd HUF 11.50 FR/Auktion von Anleihen im Gesamtvolumen von 750 Mio bis 1,25 Mrd EUR, davon: 0,25-prozentige inflationsindexierte Anleihen mit Laufzeit Juli 2024 0,10-prozentige inflationsindexierte Anleihen mit Laufzeit März 2028 0,70-prozentige inflationsindexierte Anleihen mit Laufzeit Juli 2030

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.647,50 -0,06 Nikkei-225 21.670,32 0,76 Schanghai-Composite 2.647,82 -0,14 INDEX zuletzt +/- % DAX 11.244,17 1,61 DAX-Future 11.231,00 1,68 XDAX 11.236,51 1,69 MDAX 23.304,69 1,31 TecDAX 2.525,82 1,85 EuroStoxx50 3.153,91 1,21 Stoxx50 2.906,89 1,03 Dow-Jones 24.464,69 -0,00 S&P-500-Index 2.649,93 0,30 Nasdaq-Comp. 6.972,25 0,92 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 160,70 -15

ÜBERSICHT RENDITEN ANLEIHEMARKT

ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 J. -0,59 -0,59 0,03 Deutschland 10 J. 0,37 0,37 -0,06 USA 2 Jahre 2,81 2,81 0,92 USA 10 Jahre 3,06 3,06 0,65 Japan 2 Jahre -0,14 -0,14 0,00 Japan 10 Jahre 0,09 0,09 0,04

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einer Seitwärtstendenz an Europas Aktienmärkten rechnen Händler am Donnerstag. Angesichts des US-Feiertages "Thanksgiving" werde es für den Rest der Woche an Vorlagen fehlen. "Und die, die gestern gekommen sind, waren bestenfalls durchwachsen", warnt ein Händler. Schließlich habe die Wall Street rund die Hälfte der Gewinne wieder abgegeben und nicht den ersehnten Startschuss zu einer Weihnachtsrally geliefert. Beim DAX könne man froh sein, wenn die 11.200er-Marke verteidigt wird. Hauptgewinner seien zudem die Branchen der Konsum-, Energie- und Autowerte gewesen und nicht wie erhofft die Technologiewerte. Selbst nach dem großen Kurssturz der populären "FAANG-Stocks" rund um Apple und Google mit einer Kapitalvernichtung von rund 1 Billionen Dollar, kam es nicht zu einer kräftigen Erholung. Apple gaben sogar sämtliche Gewinne von bis zu 1,5 Prozent wieder ab und schlossen 0,1 Prozent leichter. Facebook erholten sich zwar um 1,8 Prozent, Netflix fielen aber erneut um 1,8 Prozent zurück. Dies sei ein ganz übles Zeichen, dass die Baisse der Tech-Werte noch nicht beendet sei. Entsprechend dürften die kräftig erholten Chip-Aktien von Infineon über AMS bis zu Dialog Semiconductor am Donnerstag wieder fallen. Nur Autowerte werden weiter fest erwartet, nachdem die Nachrichtenlage klar für ein bevorstehendes Treffen der Trump-US-Administration mit den CEOs der drei großen deutschen Autohersteller spricht. Dort solle für eine Ausweitung der Produktion auf US-Boden geworben werden, jedoch könnten damit auch Zollprobleme angegangen werden. Schon in den kommenden Tagen sei ein Treffen zu erwarten.

Rückblick: Vor allem die Erholung der zuletzt abgestürzten Technologieaktien in den USA stützte die Märkte. Mehr als eine technische Erholung vor dem langen Wochenende an den US-Börsen sei dies wohl nicht, Leerverkäufer nähmen nur Gewinne mit und kauften daher Aktien zurück, so die Befürchtung am Markt. Hauptgewinner der Erholung um Apple waren Europas Halbleiterwerte: So stiegen Infineon um 4,7 Prozent, AMS sogar über 9 Prozent und Dialog Semiconductor um 4,1 Prozent. Der Technologiesektor zog um 1,9 Prozent an. Keine Belastung kam aus Italien, obwohl sich der Streit um den Haushaltsplan verschärft hatte. Die Aktien in Italien notierten zumeist im Plus.

DAX/MDAX/TECDAX

Sehr fest - Die Erholung wurde als "mau" bezeichnet, nachdem der DAX am Vortag auf ein Zweijahrestief gefallen war. Automobilwerte profitierten von einem möglichen Treffen zwischen Branchenvertretern mit US-Präsident Trump zur Deeskalation des Zollstreits. VW legten um 4,5 Prozent zu - auch gestützt von Berichten über eine Einigung im Patentstreit mit Broadcom. Continental stiegen um 2,9 Prozent. Covestro erholten sich nach dem Kurseinbruch der vergangenen Tage sogar 5,5 Prozent. Heidelbergcement stiegen um 1,3 Prozent. Aufsichtsrat Ludwig Merckle hatte über seine VEM Vermögensverwaltung für knapp über 30 Millionen Euro Aktien des Baustoffherstellers gekauft. Thyssenkrupp stiegen um 2,5 Prozent. Die angekündigte Aufteilung in zwei unabhängige Teilkonzerne soll schon übernächstes Jahr starten. Die Geschäftszahlen interessierten eher wenig. Nach guten Geschäftszahlen von Foot Locker kletterten Adidas und Puma um 2,6 bzw. 3,1 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

Ein Händler sprach von einem insgesamt ruhigen Geschäft. Lebhafter sei es nur in einem Nebenwert zugegangen: Cliq Digital seien nach einer Gewinnwarnung zeitweise um 30 Prozent eingebrochen, ehe sich das Minus am späten Abend auf 17 Prozent verringert habe. Die Aktie des Immobilienunternehmens Deutsche Konsum habe hingegen nicht auf die geplante Kapitalerhöhung reagiert.

USA / WALL STREET

Uneinheitlich - Nach den heftigen Verlusten des Vortages erholten sich die Kurse zunächst deutlicher, doch verließ die Anleger kurz vor der Feiertagspause am Donnerstag der Mut, zumal die Konjunkturdaten des Tages nicht in allen Punkten überzeugten: Besonders die Auftragseingänge für langlebige Güter und der Uni-Michigan-Index der Verbraucherstimmung enttäuschten. Zum Ende der Börsensitzung bröckelten die Gewinne. Stärkster Sektor waren im Zuge der Ölpreiserholung Energiewerte mit Kursgewinnen von durchschnittlich 1,8 Prozent. Verkauft wurden dagegen vor allem Aktien von Versorgern und Anbietern von Konsumgütern des täglichen Bedarfs. Der Dow wurde dabei besonders von Johnson & Johnson (-3 Prozent) sowie Coca-Cola (-1,3 Prozent) belastet. Ein positiver Ausblick verhalf am übrigen Markt Deere zu einem Plus von 2,4 Prozent. Foot Locker sprangen nach guten Geschäftszahlen um fast 15 Prozent nach oben. Der Einzelhändler hatte von der Zusammenarbeit mit Nike (+1,8 Prozent) profitiert. Autodesk legten um

9,8 Prozent zu, nachdem das Software-Unternehmen Drittquartalszahlen und Ausblick über den Marktprognosen vorgelegt hatte. Auch Gap (+4,7 Prozent) übertraf mit seinen Quartalszahlen die Analystenschätzungen knapp. Broadcom gewannen 1,0 Prozent nach einem Pressebericht, wonach sich das US-Unternehmen und Volkswagen in einem Patentstreit geeinigt haben. Am US-Rentenmarkt traten die Notierungen im Spannungsfeld aus festen Aktienmärkten und enttäuschenden Konjunkturdaten mehr oder weniger auf der Stelle. Die Zehnjahresrendite zeigte sich kaum verändert bei 3,06 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mi, 17.35 Uhr EUR/USD 1,1397 +0,1% 1,1384 1,1405 EUR/JPY 128,82 +0,1% 128,73 128,85 EUR/CHF 1,1333 +0,1% 1,1320 1,1343 EUR/GBR 0,8915 +0,0% 0,8912 0,8916 USD/JPY 113,03 -0,1% 113,11 112,99 GBP/USD 1,2785 +0,1% 1,2772 1,2789 Bitcoin BTC/USD 4.568,65 +0,7% 4.537,92 4.549,81

Der Dollar gab einen Teil seiner jüngsten Gewinne ab. Der Euro stieg dagegen auf rund 1,1400 Dollar nach Wechselkursen unter der Marke von 1,1370 am Vorabend, obwohl die EU ein Defizitverfahren gegen Italien wegen einer zu hohen Neuverschuldung eröffnet hat. Im Handel wiegelte man jedoch ab, denn nichts anderes sei erwartet worden. Hätte die EU nicht reagiert, wäre der Euro wohl unter Druck geraten.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 54,55 54,63 -0,1% -0,08 -5,5% Brent/ICE 63,29 63,48 -0,3% -0,19 +0,1%

Nach dem Ölpreisabsturz des Vortages stiegen die Preise nun wieder. Die offiziellen Daten des US-Energieministeriums zeugten zwar von einem überraschend kräftigen Aufbau der Rohölvorräte, doch überwog nach dem heftigen Preisrückgang der Erholungsbedarf. Außerdem richteten sich die Blicke nun wieder auf die Opec-Konferenz im Dezember, sagten Händler. Die Akteure hofften, dass dort Förderkürzungen beschlossen würden. Der Preis für ein Barrel US-Leichtöl der Sorte WTI stieg um 2,3 Prozent auf 54,63 Dollar. Europäisches Referenzöl der Sorte Brent verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 63,48 Dollar. Im asiatischen Handel geben die Ölpreise einen kleinen Teil der Vortagesgewinne wieder ab.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.227,65 1.226,06 +0,1% +1,59 -5,8% Silber (Spot) 14,52 14,51 +0,1% +0,01 -14,3% Platin (Spot) 847,00 847,50 -0,1% -0,50 -8,9% Kupfer-Future 2,79 2,79 -0,1% -0,00 -16,6%

Der Preis für eine Feinunze Gold stieg um 0,5 Prozent auf 1.228 Dollar. Das Edelmetall habe zuletzt nicht mehr von seiner Reputation eines vermeintlich sicheren Hafens profitiert und stattdessen ein Eigenleben geführt, hieß es. Unterstützung für Gold überdies vom Devisenmarkt, wo der US-Dollar einen Teil seiner jüngsten Gewinne abgab.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

BREXIT

Vor dem EU-Sondergipfel zum Brexit hat die britische Premierministerin Theresa May versucht, in Brüssel letzte Zugeständnisse zu erreichen. May traf am Mittwoch mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker zusammen. London zufolge war das Treffen "Teil der andauernden Verhandlungen" über die künftigen Beziehungen nach dem Brexit. Ein Durchbruch wurde danach nicht verkündet. Schon am Samstag, einen Tag vor dem EU-Sondergipfel zum Brexit, will May daher die Gespräche in Brüssel fortsetzen.

POLITIK GRIECHENLAND

Die griechische Regierung hat ihren Haushaltsentwurf für 2019 im Parlament eingebracht. Regierungssprecher Tzanakopoulos kündigte angesichts der Erholung der Staatsfinanzen einen Verzicht auf weitere Rentenkürzungen an. Für das kommende Jahr rechnet Athen mit einem Wirtschaftswachstum von 2,5 Prozent und verspricht, 900 Millionen Euro für besondere Leistungen bereitzustellen: Familienzulagen, Wohngeld sowie Senkungen von Steuern und Sozialbeiträgen.

POLITIK POLEN

Das polnische Parlament hat Änderungen an der umstrittenen Justizreform der nationalkonservativen Regierung beschlossen. Das Unterhaus stimmte mehrheitlich für den Antrag der Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS), die Anhebung der Altersgrenze für Richter des Obersten Gerichts rückgängig zu machen. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hatte Polen im Oktober angewiesen, die Pensionsregelung sofort außer Kraft zu setzen.

FAHRVERBOTE

Die Verhandlung am Verwaltungsgericht Wiesbaden über mögliche Fahrverbote in Darmstadt ist am Mittwoch ohne ein Urteil zu Ende gegangen. Stattdessen wollten sich Kläger und Beklagte zusammensetzen und einen Vergleich aushandeln, sagte eine Gerichtssprecherin. Gelingt das nicht, werde am 19. Dezember ein Urteil verkündet.

VOLKSWAGEN

hat Agenturberichten zufolge einen Patentstreit mit dem US-Chipkonzern Broadcom beigelegt. Die Parteien hätten sich außergerichtlich geeinigt, berichteten die Nachrichtenagenturen Bloomberg und Reuters unter Berufung auf informierte Personen. Ein für Freitag angesetzter Termin beim Landgericht Mannheim sei wieder abgesetzt worden. Ein Volkswagen-Sprecher lehnte eine Stellungnahme ab.

AUMANN

verlängert die die ursprünglich bis Ende 2021 laufenden Amtszeiten von Vorstandschef Rolf Beckhoff und Finanzvorstand Sebastian Roll bis Ende des Jahres 2023.

DEUTSCHE KONSUM

will bis zu 2,72 Millionen neue Aktien ausgeben und das Grundkapital damit um bis zu 10 Prozent erhöhen. Auf Basis des Schlusskurses vom Mittwoch betrüge der Erlös damit knapp 30 Millionen Euro. Papiere sollen institutionellen Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens angeboten werden. Erster Handelstag der neuen Aktien ist voraussichtlich der 26. November.

PATRIZIA

hat zwei Gewerbeimmobilien von dem Investor Warburg-HIH Invest gekauft. Über den Kaufpreis für das "Portal 10"-Bürogebäude in Münster und ein Logistikgebäude in Krefeld wurde Stillschweigen vereinbart.

PSI

Das Softwareunternehmen PSI steht kurz vor der Übernahme der Netzleitsoftware-Sparte des IT-Dienstleisters BTC. Eine Transaktion im Rahmen eines Asset Deals werde derzeit geprüft, der Prozess sei bereits fortgeschritten, teilte die PSI Software AG mit. Weitere Details wurden nicht genannt.

VTG

Die Deutsche Börse hat den Streubesitz der VTG AG außerplanmäßig angepasst. Infolge der Übernahme des Schienenlogistikers durch die Warwick Holding GmbH werde der Free Float des Unternehmens im SDAX von derzeit 35,51 Prozent auf 23,83 Prozent angepasst, teilte die Deutsche Börse am späten Mittwochabend mit. Die Änderungen würden zum 26. November 2018 wirksam. Die Entscheidung der Deutschen Börse folgt auf die Mitteilung von Warwick ebenfalls vom Mittwoch, dass sich der Infrastrukturfonds von Morgan Stanley bisher gut 61 Prozent der Anteile an VTG gesichert habe.

MOLOGEN

Die Minderheitsaktionäre Deutsche Balaton, ABC Beteiligungen AG und Delphi Unternehmensberatung haben den Vorstand aufgefordert, eine außerordentliche Hauptversammlung anzusetzen. Sie beantragen, den Aufsichtsratsvorsitzenden Oliver Krautscheid abzuwählen und dem Finanzvorstand Walter Miller das Vertrauen zu entziehen. Die Aktionäre wollen eine mögliche Zusammenarbeit der Gremien der Mologen AG mit der Hauptaktionärin GDT im Zusammenang mit Wandelschuldverschreibungen und Kapitalmaßnahmen untersuchen lassen. Außerdem fordern die Aktionäre eine Kapitalerhöhung.

ALTICE EUROPE

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sank im dritten Quartal auf 1,30 Milliarden Euro von 1,45 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz ging auf 3,44 von 3,67 Milliarden Euro zurück. Altice will im laufenden Jahr nach wie vor einen operativen Cashflow von 2,3 bis 2,5 Milliarden Euro erzielen.

