Der Dax dürfte nach den Kursgewinnen zur Wochenmitte am Donnerstag eine Pause einlegen. Banken und Broker erwarten den Leitindex zum Handelsstart am Morgen kaum verändert. Am Mittwoch hatte das deutsche Börsenbarometer nach fünf Verlusttagen in Folge mit einem Plus von 1,6 Prozent auf 11.244 Punkten geschlossen.

Den vollständigen Artikel lesen ...