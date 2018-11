Bund und Länder können im Oktober ein dickes Plus an Steuereinnahmen verbuchen. Über neun Prozent mehr Geld ist im Oktober dank Nachzahlungen und anderen Sondereffekten in die Steuerkassen geflossen.

Bund und Länder nehmen immer mehr Steuern ein. Bundesfinanzminister Olaf Scholz und seinen Länder-Kollegen flossen im Oktober 48,7 Milliarden Euro zu, wie aus dem jüngsten Monatsbericht des Finanzministeriums hervorgeht. Das entspricht einem Plus von 9,2 Prozent. Im September hatte der Zuwachs bei 5,8 Prozent gelegen. Nachzahlungen und andere ...

