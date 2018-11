Die jüngsten Marktturbolenzen an den Aktienmärkten gingen in dem Adidas-Papier relativ ruhig vonstatten, die Aktie hatte keine größeren Kursverluste zu beklagen. Seit März dieses Jahres beschreibt die Aktie ohnehin eine Konsolidierung zwischen 180,50 und grob 218,00 Euro seitwärts. Seit Ende August steckt das Papier jedoch in einem untergeordneten Abwärtstrend fest, der bereits drei Mal auf der getestet wurde, aber bislang kein Ausbruch vollzogen werden konnte. Nun zeigen sich jedoch zwei auffällige Kerzen in Form eines Doji knapp über dem EMA 200 und repräsentieren hierdurch einen potenziellen Doppelboden. Gelingt es nun das Verlaufshoch aus letzte Woche mit einem Sprung über die Abwärtstrendlinie zu knacken, geht ein Kaufsignal mit einem Abschluss des Doppelbodens einher und dürfte zu einem fortgesetzten Kursanstieg in der Adidas-Aktie führen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...