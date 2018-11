So volatil sich die Bewegungen bei Rohöl derzeit auch zeigen, sie bewegen sich in charttechnisch gut eingrenzbaren Bahnen. Und sollte es dabei bleiben, wäre jetzt erst einmal eine Aufwärtsbewegung zu erwarten. Aber eine, die nicht in einen Aufwärtstrend übergeht, sondern eine, der neue Jahrestiefs folgen.

Den vollständigen Artikel lesen ...