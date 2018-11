Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In den USA bleiben die Börsen wegen des Feiertags Thanksgiving geschlossen.

FREITAG: Am sogenannten Black Friday, dem ersten großen Einkaufstag der Weihnachtssaison, findet an den US-Börsen nur ein verkürzter Handel statt.

FREITAG: In Japan ruht der Handel wegen des "Arbeitsdank-Tages".

TAGESTHEMA

Die US-Aufsichtsbehörden verstärken offenbar nach dem Absturz der Lion-Air-Maschine Ende Oktober den Druck auf den Flugzeugbauer Boeing. Wie mit der Situation vertraute Personen sagten, forderten die Behörden Klarheit über die automatisierten Flugsteuerungssysteme in den neuesten 737-Modellen von Boeing. Konkret geht es dabei um die Frage, wie die Piloten darüber in Kenntnis gesetzt worden seien, dass es bei den neuen Flugzeugen eine neue Assistenzfunktion gebe. Die von indonesischer Seite geleitete Untersuchung zu dem Absturz, bei dem alle 189 Insassen ums Leben kamen, habe gezeigt, dass US-Airlines in ihren Pilotenhandbüchern für die 737 MAX-Familie von Boeing bestimmte Funktionen unterschiedlich beschrieben. Das Flugzeug der indonesischen Billigairline war kurz nach dem Abflug von der indonesischen Hauptstadt Jakarta mit hoher Geschwindigkeit in steilem Winkel in die Javasee gestürzt. Eine Reihe erfahrener Piloten, Sicherheitsbeauftragten der Regierung und unabhängigen Flugexperten erklärten, die unterschiedlichen Angaben in den Handbüchern hätten in der Luftfahrtgemeinschaft zu Verwirrung geführt.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.647,50 -0,06% Nikkei-225 21.646,55 +0,65% Hang-Seng-Index 26.031,60 +0,23% Kospi 2.069,95 -0,32% Schanghai-Composite 2.647,38 -0,16% S&P/ASX-200 5.691,30 +0,86%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Die asiatischen Aktienmärkte zeigen sich am Donnerstag im späten Geschäft uneinheitlich. Während die chinesischen Börsen anfängliche Gewinne wieder abgeben und auf Richtungssuche sind, haben Tokio und Sydney im Plus geschlossen. Von der Wall Street kamen leicht positive Impulse, diese hatte sich nach einer zweitägigen Baisse stabilisiert. Die für Asien wichtige technologielastige Nasdaq ist nach deutlichen Abgaben in den vergangenen Tagen nun etwas gestiegen. Angesichts des Feiertages in den USA und am Freitag in Japan sprechen Marktteilnehmer von einem ruhigen Handelsverlauf in Asien. Zudem rückt der schwelende Handelskonflikt zwischen den USA und China wieder in den Blick. Medienberichten zufolge nimmt der als Falke bekannte Berater des US-Präsidenten, Peter Navarro, nicht an dem Ende des Monats stattfindenden G20-Gipfel in Argentinien teil, auf dem Donald Trump und sein chinesischer Amtskollege Xi Jinping aufeinander treffen. Am Markt wird dies als positives Anzeichen dafür gewertet, dass eine Einigung im Handelsstreit zwischen den beiden größten Volkswirtschaften auf dem Gipfel möglich erscheine. Etwas Rückenwind erhielt Tokio vom Yen, der auf Tagessicht etwas nachgab. Nach der leichten Erholung der Ölpreise am Vortag wurde der Nikkei von Energiewerten gestützt. In Hongkong gewinnt das Schwergewicht Tencent um 1 Prozent. Telekom-Aktien notieren hingegen leichter. In Sydney wurde der Markt gestützt vom Gesundheitssektor. Auch die gestiegenen Ölpreise halfen.

US-NACHBÖRSE

Die Aktie von Orchid Paper erlebte eine wahre Kursexplosion. Die Titel des Herstellers von Hygienepapier wie Küchentüchern schossen um 198,53 Prozent nach oben. Das strauchelnde Unternehmen hatte sich mit Gläubigern auf eine Änderung der Kreditvereinbarung geeinigt. Die Gesellschaft teilte zudem mit, dass es von einem großen Einzelhändler einen wichtigen Auftrag an Land gezogen habe. GameStop legten 1,4 Prozent. Im regulären Handel waren die Titel bereits um 11,6 Prozent nach oben gesprungen, nachdem GameStop angekündigt hatte, ihr Spring Mobile-Geschäft an Prime Communications für 700 Millionen Dollar zu verkaufen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 24.464,69 0,00 -0,95 -1,03 S&P-500 2.649,93 0,30 8,04 -0,89 Nasdaq-Comp. 6.972,25 0,92 63,43 1,00 Nasdaq-100 6.575,66 0,75 48,70 2,80 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 775 Mio 993 Mio Gewinner 2.202 471 Verlierer 777 2.556 Unverändert 76 61

Uneinheitlich - Nach den heftigen Verlusten des Vortags erholten sich die Kurse zunächst deutlicher, doch verließ die Anleger kurz vor der Feiertagspause am Donnerstag der Mut, zumal die Konjunkturdaten des Tages nicht in allen Punkten überzeugten: Besonders die Auftragseingänge für langlebige Güter und der Uni-Michigan-Index der Verbraucherstimmung enttäuschten. Zum Ende der Börsensitzung bröckelten die Gewinne. Stärkster Sektor waren im Zuge der Ölpreiserholung Energiewerte mit Kursgewinnen von durchschnittlich 1,8 Prozent. Verkauft wurden dagegen vor allem Aktien von Versorgern und Anbietern von Konsumgütern des täglichen Bedarfs. Der Dow wurde dabei besonders von Johnson & Johnson (-3 Prozent) sowie Coca-Cola (-1,3 Prozent) belastet. Ein positiver Ausblick verhalf am übrigen Markt Deere zu einem Plus von 2,4 Prozent. Foot Locker sprangen nach guten Geschäftszahlen um fast 15 Prozent nach oben. Der Einzelhändler hatte von der Zusammenarbeit mit Nike (+1,8 Prozent) profitiert. Autodesk legten um 9,8 Prozent zu, nachdem das Software-Unternehmen Drittquartalszahlen und Ausblick über den Marktprognosen vorgelegt hatte. Auch Gap (+4,7 Prozent) übertraf mit seinen Quartalszahlen die Analystenschätzungen knapp. Broadcom gewannen 1,0 Prozent nach einem Pressebericht, wonach sich das US-Unternehmen und Volkswagen in einem Patentstreit geeinigt haben.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,82 1,2 2,80 161,4 5 Jahre 2,89 0,7 2,89 96,9 7 Jahre 2,98 0,1 2,97 72,8 10 Jahre 3,06 -0,2 3,06 61,6 30 Jahre 3,31 -0,2 3,32 24,6

Am US-Rentenmarkt traten die Notierungen im Spannungsfeld aus festen Aktienmärkten und enttäuschenden Konjunkturdaten mehr oder weniger auf der Stelle.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 09:06 Uhr % YTD EUR/USD 1,1405 +0,2% 1,1384 1,1394 -5,1% EUR/JPY 128,93 +0,2% 128,73 128,54 -4,7% EUR/GBP 0,8917 +0,1% 0,8912 0,8896 +0,3% GBP/USD 1,2790 +0,1% 1,2772 1,2806 -5,4% USD/JPY 113,04 -0,1% 113,11 112,84 +0,4% USD/KRW 1129,60 -0,6% 1136,53 1130,98 +5,8% USD/CNY 6,9268 -0,0% 6,9270 6,9414 +6,5% USD/CNH 6,9234 -0,0% 6,9254 6,9371 +6,3% USD/HKD 7,8297 -0,0% 7,8326 7,8315 +0,2% AUD/USD 0,7254 -0,1% 0,7258 0,7233 -7,2% NZD/USD 0,6809 -0,2% 0,6825 0,6816 -4,1% Bitcoin BTC/USD 4.567,02 +0,6% 4.537,92 4.540,86 -66,6%

Der Dollar gab einen Teil seiner jüngsten Gewinne ab. Der Euro stieg dagegen auf rund 1,1400 Dollar nach Wechselkursen unter der Marke von 1,1370 am Vorabend, obwohl die EU ein Defizitverfahren gegen Italien wegen einer zu hohen Neuverschuldung eröffnet hat. Im Handel wiegelte man jedoch ab, denn nichts anderes sei erwartet worden. Hätte die EU nicht reagiert, wäre der Euro wohl unter Druck geraten.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 54,49 54,63 -0,3% -0,14 -5,7% Brent/ICE 63,24 63,48 -0,4% -0,24 -0,0%

Nach dem Ölpreisabsturz des Vortages stiegen die Preise nun wieder. Die offiziellen Daten des US-Energieministeriums zeugten zwar von einem überraschend kräftigen Aufbau der Rohölvorräte, doch überwog nach dem heftigen Preisrückgang der Erholungsbedarf. Außerdem richteten sich die Blicke nun wieder auf die Opec-Konferenz im Dezember, sagten Händler. Die Akteure hofften, dass dort Förderkürzungen beschlossen würden. Der Preis für ein Barrel US-Leichtöl der Sorte WTI stieg um 2,3 Prozent auf 54,63 Dollar. Europäisches Referenzöl der Sorte Brent verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 63,48 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.227,58 1.226,06 +0,1% +1,52 -5,8% Silber (Spot) 14,51 14,51 +0,0% +0,00 -14,3% Platin (Spot) 845,50 847,50 -0,2% -2,00 -9,0% Kupfer-Future 2,79 2,79 -0,1% -0,00 -16,6%

Der Preis für eine Feinunze Gold stieg um 0,5 Prozent auf 1.228 Dollar. Das Edelmetall habe zuletzt nicht mehr von seiner Reputation eines vermeintlich sicheren Hafens profitiert und stattdessen ein Eigenleben geführt, hieß es. Unterstützung für Gold überdies vom Devisenmarkt, wo der US-Dollar wieder etwas nachgab.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

US-INNENPOLITIK

US-Verfassungsrichter John Roberts hat in einem höchst ungewöhnlichen Schritt offene Kritik an Präsident Donald Trump geübt. Roberts, der dem Obersten Gericht der USA vorsitzt, verwahrte sich gegen Trumps Attacke auf einen Richter einer untergeordneten Instanz. Trump erneuerte daraufhin prompt seine Justizschelte via Kurznachrichtendienst Twitter.

US-INNENPOLITIK II

