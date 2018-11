Die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) hat nach einem schwachen ersten Halbjahr im 3. Quartal aufgeholt - auch Remy Cointreau und der Metallrecycler Befesa konnten mehr verdienen. Die Quartalszahlen des Tages im Überblick.

Zahlreiche Firmen veröffentlichen dieser Tage ihre aktuelle Quartalsbilanz. Es folgt in Kurzform ein Überblick über einige Ergebnisse vom Donnerstag:

Helaba-Gewinn geht zurück - Landesbank holt im 3. Quartal aber aufDie Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) hat nach einem schwachen ersten Halbjahr zuletzt Boden gutgemacht. Wie das Institut am Donnerstag in Frankfurt mitteilte, lag das Ergebnis vor Steuern nach neun Monaten bei 364 Millionen Euro - 4,5 Prozent niedriger als im Vorjahr. Zur Jahresmitte hatte das Minus wegen der ultra-niedrigen Zinsen und des harten Wettbewerbs in der Branche noch bei 16 Prozent gelegen. Helaba-Chef Herbert Hans Grüntker sprach von einer "soliden Ergebnisentwicklung". ...

