Wie erwartet eine weiteres Steinhoff International Holdings NV (ISIN: NL0011375019) Update über die Fortschritte bei der amerikanischen Tochter Mattres Firm Inc. Mattres hat das Chapter Eleven Verfahren (am ehesten vergleichbar dem Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung) erfolgreich durchlaufen.

Seit dem 19.12. scheint sich die Kommunikationspolitik der Steinhoff geändert zu haben, gute Nachrichten gefolgt von weiteren guten Nachrichten und die Hoffnung auf eine mögliche Bewältigung der Krise wächst. Das Management scheint wieder Vertrauen in eine Zukunft zu fassen. Erstmals äußern sich Chairperson and CEO in eigenen Worten in Firmennews. Dass traute man sich vorher nicht. Nun zur eigentllichen Nachricht: Die Mattres Firm Inc. hat das "Chapter Eleven Verfahren" erfolgreich abgeschlossen. Am 21.11.2018 stimmte das US-Insolvenzgericht ...

