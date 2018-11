Der Stahl- und Industriekonzern sieht durch die geplante Aufspaltung erhebliche Kosten auf sich zukommen. ThyssenKrupp rechnet mit Belastungen im hohen dreistelligen Millionenbereich. Thyssenkrupp will sich in zwei Teile spalten: In ein Unternehmen für die Industriebereiche, sowie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...