Schnäppchenjäger waren gestern an den europäischen Aktienmärkten unterwegs, auch die Risikoaversion ging zurück. Hintergrund waren wohl erste Stimmen, die meinen, dass die Fed 2019 ihren Zinserhöhungszyklus bremsen oder gar ab Frühjahr 2019 pausieren könnte. Die Daten aus den USA waren insgesamt solide, deuten aber daraufhin, dass sich das Wachstum wohl nicht noch mehr beschleunigt. Außerdem fielen die Aktienmärkte ja in den Tagen davor stark, insofern war es auch eine Erholungsbewegung von den starken Verlusten der Vortage. Von dem italienischen Budget gab es nicht wirklich Neuigkeiten, das erwartete Defizitverfahren der EU gegenüber Italien wurde eingeleitet. Dies stellte aber keine Überraschung dar. Auch an den ...

