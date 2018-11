Das Ergebnis vor Steuern lag nach neun Monaten bei 364 Mio. Euro, was 4,5 % niedriger als im Vorjahr ist. Zur Jahresmitte hatte das Minus wegen der sehr niedrigen Zinsen und des harten Wettbewerbs in der Branche noch bei 16 % gelegen. Im Gesamtjahr erwartet man nun ein Vorsteuerergebnis auf Vorjahresniveau. 2017 war es um ein Fünftel auf 447 Mio. Euro eingebrochen.



Interessant könnte hier noch das laufende Bieterverfahren bei der NordLB werden, an dem sich auch die Helaba beteiligt. Sie bietet gegen die Commerzbank sowie vier Finanzinvestoren. Das Land Niedersachsen will sich - wenn möglich - nur von einem Minderheitsanteil an der Landesbank aus Hannover trennen, schließt aber auch einen Komplettverkauf nicht aus. Die Gebote sind Finanzkreisen zufolge in der kommenden Woche fällig. Die Helaba will wohl am Montag entscheiden, ob sie ein Angebot abgibt.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info