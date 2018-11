Die US-Bank JPMorgan hat Just Eat aus Bewertungsgründen von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft, das Kursziel aber von 742 auf 603 Pence gesenkt. Zwar sei die Aktie nach dem starken Kursverfall nun kein Verkauf mehr, doch biete der Essenslieferant weiterhin wenig Grund für Begeisterung, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er verwies auf sinkende Umsätze im britischen Heimatmarkt. Zudem sollte auch das internationale Geschäft - mit Ausnahme von Brasilien und Kanada - kurzfristig kaum an Bedeutung gewinnen. Das Kurspotenzial für die Aktie sei deshalb gering./tav/ag Datum der Analyse: 22.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0006 2018-11-22/09:03

ISIN: GB00BKX5CN86