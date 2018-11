Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renault angesichts der Affäre um Konzernchef Carlos Ghosn auf "Neutral" mit einem Kursziel von 98 Euro belassen. Die Allianz des französischen Autobauers mit seinem Partner Nissan, dessen Verwaltungsratschef Ghosn bislang noch ist, sei sehr wichtig, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dennoch sei es fraglich, ob die Aktionäre beider Konzerne nun noch eine Fusion wollten, da womöglich die Partnerschaft durch Ghosn irreparabel beschädigt sei. Der Manager hatte Geldbezüge in offiziellen Berichten an die Tokioter Börse zu niedrig angegeben und wurde kürzlich verhaftet./tav/bek Datum der Analyse: 22.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0009 2018-11-22/09:15

ISIN: FR0000131906