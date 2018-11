Die curasan AG (ISIN DE0005494538), ein führender Spezialist für Medizinprodukte aus dem Bereich der Orthobiologie, konnte im dritten Quartal nicht an den positiven Geschäftsverlauf des ersten Halbjahrs anknüpfen. Zum einen spiegelte sich die geopolitische und wirtschaftliche Lage im Nahen Osten in einer deutlich erschwerten Absatzsituation in der Region wider. Zum anderen blieb der Umsatz in Nordamerika mit dem im September durch die FDA zugelassene Ceracell Ortho Foam deutlich hinter den Erwartungen zurück.

Dementsprechend fiel der Netto-Konzernumsatz mit 4,4 Mio. Euro um 7 Prozent niedriger aus als im Vorjahr (9M 2017: 4,7 mEUR). Der Rohertrag war mit 2,4 Mio. Euro infolge eines höheren Umsatzanteils von Handelswaren und erforderlicher Wertberichtigungen überproportional rückläufig (9M 2017: 3,1 Mio. Euro). Hierin zeigen sich gleichzeitig die maßgeblichen Gründe für den Rückgang im Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA), das sich mit -2,8 Mio. Euro um 52 Prozent reduzierte. (9M 2017: 1,9 mEUR). Neben dem reduzierten Rohertrag trugen vor allem erhöhte ...

