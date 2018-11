Zürich (www.aktiencheck.de) - Nach dem Ausverkauf unter die Unterstützung bei 11.726 Punkten fiel der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) im Oktober auf ein neues Verlaufstief bei 11.051 Punkten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht. Nach einer steilen Erholung, die an der Hürde bei 11.726 Punkten gestoppt worden sei, sei der Index in den letzten Wochen in eine volatile, leicht abwärts gerichtete Seitwärtsbewegung übergegangen und habe in deren Verlauf die Unterstützungen bei 11.430 und 11.300 Punkten unterschritten. ...

