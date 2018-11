BERLIN (Dow Jones)--Die Deutsche Bahn hat schwer mit defekten ICE-Zügen und fehlendem Personal zu kämpfen. Nur 20 Prozent der schnellsten Züge des Schienenkonzerns fahren voll funktionsfähig durch Deutschland, wie das ARD-Politikmagazin Kontraste meldet. Es bezieht sich dabei auf interne Unterlagen der Bahn aus dem Sommer.

Wenn der Bahn Aufsichtsrat am Donnerstag zusammentritt, wird das nicht das einzige gravierende Problem sein, das die Aufseher diskutieren werden. Laut Kontraste mangelt es dem Unternehmen außerdem an 5.800 Mitarbeitern in "betriebskritischen Bereichen". Dazu zählten Lokführer, Instandhaltungskräfte und IT-Spezialisten.

Die Misere bei der ICE-Flotte geht den interne Dokumenten zufolge darauf zurück, dass die Züge verspätet in die Werkstätten kommen und daher oft nur Zeit für sicherheitsrelevante Reparaturen bleibt.

Fehlendes Personal und verschlissenes Material haben Folgen für die Pünktlichkeit. Die Bahn hinkt weit hinter den eigenen Zielen hinterher. Im Fernverkehr sollen eigentlich 82 Prozent der Verbindungen pünktlich fahren, tatsächlich sind es derzeit nur 73 Prozent.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/chg/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 22, 2018 02:51 ET (07:51 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.